Наболело: «Мои подруги считают, что я „зажралась“»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем:

Я долго не могла выйти замуж, хотя мне очень хотелось найти свою "вторую половинку" и создать семью. Не формально с кем-нибудь расписаться, а именно встретить "того самого человека", которого полюблю и с которым будет полное взаимопонимание.

Когда наконец я его встретила, была очень рада, потому, честно говоря, совсем отчаялась найти нормального мужчину. Мы довольно быстро стали жить вместе, а потом поженились.

Он в принципе интересный, хорошо зарабатывает, помогает мне в быту, но уже после свадьбы я обнаружила у него один недостаток!.. Хотя, может, это и недостаток, конечно. Мои подруги и родственники считают, что я "зажралась". В общем, муж мешает мне развиваться и самореализовываться: я мечтаю ходить на курсы по кулинарии и психологии, но он говорит, что это лишняя трата времени и денег. Еще мне хочется попробовать сноуборд или серфинг, но про это, ясное дело, я даже не заикаюсь… Я бы хотела путешествовать не два раза в год, а почаще, но он не любит долгую дорогу и считает, что другие страны можно увидеть в фильмах или передачах, хотя раньше говорил, что не против.

Раньше мне казалось, как здорово было бы, если бы у меня появился муж, мы бы все делали вместе! Но теперь я думаю, что можно жить и параллельными жизнями, где каждый увлекается тем, что ему нравится… Но вот мой мужчина категорически против разделяться, но в то же время против проводить время так, как хотелось бы мне.

Иногда я так злюсь на него, что даже хочу развестись. А бывают моменты, когда становится стыдно за себя, ведь я из-за такой мелочи ругаюсь с положительным в общем-то мужчиной.

Помогите мне разобраться!