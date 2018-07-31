Как распознать в себе третий пол

У вас бывало ощущение, что в различных ситуациях вы ведете себя не характерно своему полу? Если да, то может быть вы гендерквир?

В двух словах, этот термин, можно объяснить как нетрадиционную половую идентичность, отличающуюся от стандартной женской или мужской. Появляется ли ощущение того, что вы «ни мальчик, ни девочка» в раннем возрасте или приходит с годами? Как рассказывают те, кто давно отказались от бинарной системы гендера, это чувство, как правило, присутствует с ранних лет, и с возрастом лишь увеличивается.

Звезды, откровенно о своем «третьем поле»

Нашумевший американский сериал «Миллиарды» впервые в истории телевидения показал персонажа, у которого прослеживается небинарная гендерная самоидентификация. Восходящая звезда хедж-фонда Тейлор Мейсон, чья суть не идентифицируется ни с мужчиной, ни с женщиной, с самого начала просит говорить о себе «они», вместо «она» или «он». Как рассказывает американский психолог Диан Эрензафт, у преобладающего большинства людей, при рождении, гендерная идентичность и пол совпадают. Однако, в отдельных случаях, биология человека и него гендерная идентичность могут отличаться.

Британская феминистка, журналист Лори Пенни говорит о себе так: «Я никогда не чувствовала себя до конца женщиной, но и мужчиной быть не хотела. Сколько себя помню, хотела быть чем-то между. Цитируя Руби Роуз: „Я называю себя девушкой, но лишь потому, что мой выбор ограничен“.

Среди публичных людей, также открыто о своем „третьем поле“ заявляют актриса Руби Роуз, певица Майли Сайрус и актриса Эйша Кейт Дилон, которая также просит употреблять ее имя вместо местоимений.

Музыкант Билли Боттл, который рассказал в одном из интервью, о том, что ему с детства всегда казалось не совсем нормальным, что к нему обращаются как к мальчику. „Когда я был маленьким, я никуда не вписывался. И, несмотря на то, что я мальчик, мне всегда очень нравились девчачьи увлечения и даже балет“. По словам музыканта, когда он узнал, о понятии небинарной гендерной идентичности, он буквально прозрел. Ведь, то, что он прочел, было написано словно про него. „Это было похоже на то, что на поверхность всплыло то, о чем я всегда догадывался или мечтал, но при этом буквально запрещал себе выражать открыто“, так прокомментировал ситуацию музыкант.

Майка Картрайт, еще одна героиня публикации авторитетного зарубежного издания, рассказала о том, что иногда, она вовсе не прочь внешне походить на девушку и вести себя как девушка, но в остальное время, Майка ощущает себя смесью двух гендеров.

Тысячи лет назад люди знали о других полах

Впервые о понятии третьего пола открыто заговорили не так давно. Хотя само понятие третьего пола существовало еще тысячи лет назад. Например, в Индонезии издревле признавали целых 5 полов! В Индии и Пакистане давно признаны 3 пола, как и в Мексике, Таиланде и в индейских племенах Северной Америки.

В современном мире бинарная гендерная система давно потеряла актуальность, но открыто обсуждать вопросы самоидентификации стали совсем недавно. Причем благодаря исключительно громким каминг-аутам таких звезд как Кейтлин Дженнер и сестры Вачовски.

На сегодняшний день, среди стран, официально признавших третий пол, можно назвать такие как Германия, Австрия, Австралия, Новая Зеландия, США, Канада, Индия, Непал и Пакистан.

Что говорят психологи?

По мнению психолога, гендер не всегда бывает женским или мужским. Он может располагаться в произвольной точке спектра между этими противоположными полюсами. Как видно, третий пол обычно подразумевает несогласие со своим биологическим полом. Люди считают себя либо представителями другого гендера, либо вообще отрицают свое существование в рамках бинарной гендерной системы. Сегодня нормы гендера все больше размываются. Гендерквиры люди, которые считают, что их гендерная идентичность или гендерное самовыражение не вписываются в традиционные „мужскую“ и „женскую“ категории. В широком смысле термин „гендерквир“ используют для обозначения разных вариантов гендерной идентичности, в том числе агендерной, бигендерной и гендерфлюидной. Для многих людей трансгендерный переход начинается с осознания своей гендерной идентичности. Однако этот процесс может быть эмоционально болезненным и для многих ещё больше осложняется нехваткой информации.

Как утверждает американский психолог Диан Эрензафт, гендерквир не является синонимами таких понятий как „трансгендер“ и „транссексуал“. Кстати, еще буквально в конце 19 столетия, слово „queer“, в переводе означающее „странный“, предпочитали использовать для уничижительного описания гомосексуальных отношений. Сегодня же, многие представители ЛГБТ-сообществ, применяют слово „queer“, исключительно для того, чтобы лишить его уничижительных коннотаций. Однако пока само не является общеупотребительным. По соблюдения корректности, его лучше применять лишь в том случае, если человек сам так себя идентифицирует.

А что у нас?

В современной России процесс трансгендерного перехода пока еще значительно осложнен трансфобией. Как показывает практика, широко распространенная как среди простых граждан, так и среди психологов, трансфобия в последние годы стала значительно проявляться и государственном уровне.

По статистике, большинство российских трансгендеров, опасаются совершать каминг-аут даже перед самыми близкими своими людьми. После каминг-аута, почти 93% людей сталкивались с бурными отрицательными эмоциями окружающих, а еще 23% — с открытым насилием собственных родственников и столько же — с насилием со стороны посторонних.