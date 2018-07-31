Каким женщинам достаются «принцы»

У родителей современных девиц на выданье одной проблемой меньше по сравнению с предыдущими поколениями отцов, а главное — матерей. Сегодня никто не боится, что дочь рано "выскочит замуж" или, не дай Бог, "принесет в подоле". Боятся совершенно другого — что совсем не выйдет замуж или, что еще ужаснее, приведет в дом "нищеброда" — это уже устоявшийся жаргонизм у охотниц за женихами.

Едва ли не с пеленок заботливые мамы и бабушки внушают девочкам, что их задача — найти и влюбить в себя принца. Самого, что ни на есть настоящего — с дворцом на Рублевке или замком в Европе. Или, если чуть снизить планку, с особняком в местной "долине нищих". А такие микрорайны есть в каждом российском городе, отмеченном на карте. А что же девушка? Впитав с молоком матери установку, она отправляется на охоту за принцами… И часто, очень часто терпит крах… Почему это происходит, и как, все же, сегодня Золушке попасть во дворец?

Начнем с того, что нарушается главное условие вечной, как мир, истории. Ведь биография Золушки — она про любовь, а не про обогащение, выход на более высокий социальный уровень, а то и "рейдерский захват" дворца. Любовь — это чувство, а чувства — это наша энергия, которая дает нам силу преодолеть любые трудности и препятствия на пути к цели и счастью. Уже доказано исследованиями, что только на волне переизбытка чувств и энергии человек может прыгнуть "выше себя", выйти на новый уровень.

Есть такое понятие — энергетический потенциал. Когда он высокий, ты поднимаешься вместе с ним. Но вот незадача… Как раз у истинной Золушки нет задачи "подняться". Она ищет любви и поддержки. Ее семья, а мы ее помним — это безвольный и добрый отец, капризные эгоистичные сестры и злая несговорчивая мачеха, и вот эта "компания" толкает Золушку на поиски любви и тепла. Кстати, всегда только от семьи зависит, что именно будет искать человек в жизни… Если уж вспомнили про мачехиных дочек, то они будут искать обогащения и внимания к своим персонам. Потому, что самой мачехе всегда всего мало, ее задача — получить максимум.

Интересный факт, какой бы неприятной нам не казалась мачеха в сказке, в жизни такие типажи многим гораздо ближе, чем Золушка. Потому что они понятнее. И с мачехой не страшно, потому что, если нам надо выжить, мачеха что-нибудь обязательно придумает, решит все текущие задачи и поможет преодолеть кризис. Но если человеку плохо, тоскливо, грустно, если ему нужна моральная поддержка, он ищет свою Золушку. Но, по иронии судьбы, может оказаться в надежных руках одной из мачехиных дочек…

Вообще, моя многолетняя практика говорит о том, что самое важное — понять, кто ты на текущий момент? И тогда станет ясно, кто нужен тебе. Из историй клиентов я вижу, как люди теряют свой потенциал на том, что у них изначально неверные установки, они неправильно строят свою жизнь или живут, как на пустом месте, не пользуясь ресурсами, которыми уже обладают.

Что касается Золушки, то у нее вообще нет никаких амбиций — перечитайте внимательно сказку… И это очень плохо. Возможно, она правдами и неправдами проберется во дворец, очарует принца. А кто такой принц? Это мальчик, который, как и Золушка, вырос без материнской любви. И она даст ему то, что он ждал много лет — много любви и тепла. А что потом? Принца нужно вести за собой, потому что у него у самого не хватает энергии на решительные шаги. Но Золушка не ведущая в этом тандеме, она исполнитель. Поэтому вскоре прискучит будущему королю. И вот на этом этапе ему больше принесет пользы мачехина дочка, а то и сама мачеха.

В этой истории, я не устану повторять, нет положительных и отрицательных героев. Они все — самостоятельные "боевые" единицы, которые необходимы в определенные этапы жизни. У каждого — своя роль и своя задача. А мы все еще считаем мир черным или белым, так как воспитаны на категоричности. У каждого из нас в разной ситуации — разные роли. Если мы поймем, прочувствуем это, встреча с принцем будет неизбежной, а главное — своевременной. И навсегда. Потому что повзрослевшая Золушка перестанет работать на других, она будет работать на себя, на свое будущее.

Отдельно хочу подчеркнуть важную мысль: Золушка — это не та, которая пашет, а та, на которой пашут. В отличие от мачехиных дочек, которые как раз преуспели в том, чтобы направлять энергию на решение своих проблем чужими руками. Пожалуй, стоит предостеречь потенциальных Золушек, которые вдруг могут подумать, что пик "карьеры" этой героини — стать крестной Феей, которая может все. Нет, это одна из самых неблагодарных ролей. По сути, Фея — это постаревшая Золушка, которая по-прежнему исполняет чужие желания. И вот у нее мало шансов обрести личное счастье, потому что прекрасную женщину в ней со временем перестают замечать. Как говорится — выводы делайте сами, дорогие Золушки.