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«Платит только за себя, а мне — шиш!»
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Наболело: «Платит только за себя, а мне — шиш!» 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.
История начинается довольно обычно. Встретились, полюбили, пришло время — поженились. Наверное, полгода где-то встречались, до того как он мне сделал предложение. Я согласилась сразу же, мне тогда было 25, и хотелось уже как-то определиться, чтобы семья, дети. По дискотекам напрыгалась, словом.
Потом еще полгода готовились к свадьбе, у родни денег брать не стали, да и знали, что там особо нечем поживиться. Рассчитывали строго на себя. Все расходы делили пополам: он себе — костюм, я себе — платье, ресторан — на двоих, путешествие тоже. Даже кольца купили каждый сам себе, но тут я, конечно, сэкономила — женское дешевле оказалось, потому что весит меньше.
А после свадьбы началась семейная жизнь. Я о ней мечтала, летала, как на крыльях, забросила подружек, хотелось к милому побыстрее с работы, приготовить, накормить его. Расходы на продукты были мои, естественно, я же готовила. Но ели мы только дома, в ресторан с ним выбраться так ни разу и не удалось. До свадьбы только, пока ухаживал, ходили. Но как ходили, он платил только за себя, а мне — шиш с маслом. Но я тогда дура была, даже радовалась, что вот какая молодец — и коня на скаку, и в горящую избу, и в кафе сама за себя. А он и рад. Гуляли по улицам и в парке.
Так и жили, пока я не забеременела. В декрете мне пришлось не сладко, муж считал каждую копейку, я держала отчет. Так-то он прав, конечно, его же деньги. Но мне было обидно очень, хотелось помаду, тушь, крем какой-нибудь от морщин. Малыш только радовал, розовощекий получился, ел хорошо! А морда лица обвисала.
Из декрета я рвалась на работу, подруги не понимали, им дома нравилось сидеть и на работу не хотелось. И вот сын уже взрослый, вот-вот сам зарабатывать начнет, а я по-прежнему все сама-сама-сама. И продукты, и коммуналка, и на ребенка, муж тратит деньги только на себя и свою машину. А я пешком хожу. И, когда иду, часто думаю: дался мне этот муж — объелся груш — развестись, может, к чертовой матери. Да вроде жалко, привыкла, и сына жалко.
Женский форум7
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