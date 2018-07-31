Как понять, что человек разрушит вашу жизнь

Не стоит путать социопатов с психопатами. Это не серийный маньяк и не мошенник, социопат — многогранная личность, но это не делает ее менее опасной. Социопаты гуляют на свободе рядом с нами и по статистике каждый из 25 наших знакомых — бессовестный человек. Психологи применяют относительно социопатов свой термин — "антисоциальное расстройство личности".

Проще говоря, у этих людей очень сложный характер и они не понимают, "что такое хорошо, что такое плохо". Эти люди не проявляют уважения относительно прав других людей, им не понятно чувство вины или сострадания. Кроме того, их поведение склонно к агрессивному. Однако, если психопат в любом случае выдает себя неадекватным поведением, то социопат может всю жизнь вами манипулировать, скрываясь.

Он умеет расположить

Подобные люди могут быть обаятельными, а благодаря отсутствию стыда и сострадания они без зазрения совести играют на чувствах. Социопаты — всегда отличные актеры, они быстро поднимаются по карьерной лестнице и, порой, не замечают, если не обходится без жертв. Впрочем, будьте осторожны: не всегда обаятельный человек может быть социопатом.

Он игнорирует ваши чувства

Сопереживать или извиняться — это не в их правилах. Социопаты не понимают, что кому-то могут сделать больно своим поведением. Кроме того, они не верят в это даже когда человек напрямую говорит о своей обиде. Из-за отсутствия своего эмоционального внутреннего мира социопаты не могут принять, что окружающие могут переживать и чувствовать.

Тем не менее у вас не получится долго злиться на социопата. И виной тому его обаяние.

Он врет и не краснеет

Вероятно, вам знакомо это ощущение: собеседник нагло лжет, знает, что это неправда и продолжает свой рассказ. У социопатов богатый опыт вранья, но порой их ложь доходит до такой беззастенчивости, что мимика и лицо может выдать истинные намерения этого человека. Тем не менее, как уже говорилось ранее, чувство стыда им не присуще.

Он вам отомстит

Однако, что касается ответной лжи, они этого не терпят. Социопаты будут мстить со свойственным им хладнокровием. Они способны запомнить любую неприятную мелочь и будут вынашивать план мести месяцами. Они не забудут обиды, пока не добьются своего.

Он найдет виноватого

Даже если вы застанете мужа-социопата в постели с другой, он не будет извиняться. Вероятнее всего, он начнет обвинять вас в том, что вы не уделяли ему много внимания или вовсе перестали за собой следить. Эти люди могут обставить все так, что жертва начнет сама просить прощения. Их конек — ловкое перекладывание вины и ответственности.

У него нет близких друзей

И хотя в компании с социопатом скучать не приходится, это лишь массовка. Близких друзей у социопатов очень мало, но это количество не огорчает его. Даже отсутствие друзей его не обидит, ведь его лучший друг — раздутое эго.

Важное преимущество

У социопатов есть поращительная стратегия преодоления собственных эмоций — хладнокровие. Нередко такая тактика вырабатывается в детстве в качестве ответа на травмирующие события. Не стоит пытаться напомнить социопату о том, что приносит ему беспокойство — помните о повышенной злопамятности этого человека.

Так или иначе, вовремя распознать человека без стыда и совести -значит уберечь себя от возможности стать марионеткой в его руках. Впрочем, у социопатов есть чему поучиться: например, говорить "нет" и быть настойчивым в своих решениях.