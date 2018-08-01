Как жить, когда вам 20, 30 или 40

Американский бизнесмен и писатель Джеймс Альтушер создал своеобразную инструкцию по жизни. Он описал в книге разные десятилетия и указал, чего следует ожидать в тот или иной период.

В возрасте чуть за 20 человек наконец-то начинает самостоятельную жизнь. Родители перестают опекать, образование закончено, так что кажется, будто мечты будут сбываться одна за другой. Но есть подвох: после окончания вуза человек пока мало что умеет, а как применить полученные знания — пока не совсем ясно.

В 30 лет у человека начинаются «настоящие взрослые проблемы». Покупка квартиры, зачастую посредством ипотечного кредита, — это стресс и, возможно, затяжная депрессия. С другой стороны, к этому возрасту человек осознаёт, что единственного дела в жизни быть не может, всегда приходится заниматься несколькими делами. Кроме того, человек начинает ценить окружение и понимать, что люди могут не только создавать препоны, но и помогать и поддерживать.

После преодоления 40-летнего рубежа человека начинает волновать старение. Приходит время задуматься о правильном образе жизни и минимизации стрессов, выборе окружения и приоритетных занятиях. В это время наступает понимание того, что ошибки неизбежны, и лучше просто осознать их и сделать выводы, чем месяцами переживать.