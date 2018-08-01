Мужской взгляд: «Жена устроила мне пытку едой»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Мы женаты уже семь лет. За это время в моем желудке побывало всякое — недоваренная картошка, пережаренная рыба, суп из малосочетаемых ингредиентов. Салаты с майонезной заправкой обхожу стороной — мало ли что? Но порой и они попадают ко мне в рот, куда деваться. На вкус это все — отвратительно, к сожалению. Совершенно осознанно я даю себя мучить. А главный режиссер этого действа — моя жена. Она устроила мне многолетнюю пытку едой. Теперь расскажу подробнее.

Когда мы познакомились, я знал, что кулинария — не самая сильная сторона моей возлюбленной. Жить вместе стали уже после свадьбы. Тогда-то я в полной мере ощутил, что жене ну совершенно не дается готовка. Но самое страшное, что сама она думает, что прекрасно стряпает!

Спустя несколько месяцев совместной жизни я устал бегать в уборную от несварения и решил аккуратно намекнуть жене, что пока ее еда далека от идеала.

Даже оплатил кулинарные курсы, любимая исправно на них ходила. Котлеты стали почти съедобны, мясо — почти не похоже на комплект зимней резины для авто. В общем, жить стало куда более сносно, но все равно вечерний ужин ассоциируется у меня со временем, которое надо просто перетерпеть.

На работу жена дает мне контейнеры с обедами. Их я конечно же не ем. Просто выбрасываю все в мусорку, домой приношу чистые, благодарю любимую. Понимаю, что это все просто деньги на ветер, но и расстроить ее не могу. Сказать, что она отвратительно готовит — это как?

Пару раз за выбрасыванием еды меня застукал коллега. Он пришел на кухню, достал свои контейнеры… Как же я ему позавидовал! Простая домашняя еда. Он поделился со мной (его жена кладет большие порции). Теперь я раз в неделю даю денег своему коллеге, чтобы его жена готовила и на меня.

Мне ужасно стыдно, но я уже не знаю, что делать. Супругу свою люблю, но неужели я до конца своих дней обречен питаться несъедобными харчами лишь потому, что их готовит моя жена?

Критику не воспринимает, что делать — не знаю. Начинаю думать о разводе.