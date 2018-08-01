20 признаков того, что старость уже наступила

Фото: Кадр из фильма "Из 13 в 30"

Пользователи Twitter запустили новый флешмоб #GettingOldMeans — о том, как понять, что вы постарели. Он получился очень веселый.

Многие пользователи в шутливой форме рассказали, что значит для них возраст. На самом деле ничего страшного во взрослении и старении нет, утверждают они. Просто меняется то, как мы взаимодействуем с миром: начиная с музыкальных вкусов и заканчивая представлениями о счастливой жизни.

Итак, пользователи Twitter считают, что вы стареете, если…

"Вас очень радует, когда вы покупаете какие-нибудь бытовые принадлежности",

"Вы слишком долго листаете, чтобы найти свой год рождения при регистрации на каком-нибудь сайте",

"Вы слышите песню, от которой фанатели в школе, на какой-нибудь классической радиостанции",

"Вы знаете, что такое метаболизм и как его разогнать",

"У вас накопилось столько жизненных ошибок, что из них складывается целая поучительная история",

"Ваше тело регулярно удивляет вас тем, что в нем что-нибудь обязательно барахлит или даже перестает работать",

"Для вас кино в собственной постели — лучший отдых",

"Вы спите днем, чтобы пойти тусоваться ночью",

"Для вас сон — лучшее, чем можно заняться в постели",

"Вы ругаетесь на детей, если они топчут газон, хотя раньше вам было не до травы и растений",

"Вы просыпаетесь в два часа ночи сходить в туалет, вместо того, чтобы завалиться домой в два ночи после шумной вечеринки",

"Вы стараетесь ужинать пораньше, в шесть-семь вечера, а раньше вы вообще не следили за временем принятия пищи",

"Вас больше не раздражает, если у вас просят паспорт, когда вы покупаете алкоголь. Иногда вам даже этого хочется",

"Вы стали забывать, зачем вы в этой комнате и что хотели спросить у этого человека",

"Вы увеличили шрифт на вашем смартфоне",

"Вас возмущает поведение молодежи",

"Ваше похмелье длится дольше одного дня",

"Вам лень поднимать то, что упало, потому что непременно где-нибудь что-нибудь заболит",

"Теперь вы красите волосы не потому, что просто захотелось, а потому, что седеете, и это стало заметно",

"Вам больше не хочется произвести на кого-то впечатление. Вы кому-то не нравитесь? Ну простите! Проходите мимо!".

Делитесь, а как вы ощущаете возраст?