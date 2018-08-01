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Откуда у кошмаров ноги растут
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Откуда у кошмаров ноги растут 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из фильма "Эффект Лазаря"
Кошмар — это сновидение со страшным или угрожающим сюжетом.
В течение жизни они хотя бы однажды снятся каждому человеку. С научной точки зрения, они являются расстройством фазы быстрого сна, с психологической — непереработанными эмоциями и событиями дня, в эзотерике кошмары объясняются воздействием потусторонних сил.
Чаще всего кошмар возникает в фазе быстрого сна и приводит не просто к резкому пробуждению человека от ужаса, а оставляет крайне неприятные переживания из-за отпечатавшегося в памяти пугающего сюжета. Однако толкование кошмаров часто не имеет смысла, поскольку сюжет не связан напрямую с реальными событиями.
По статистике, чаще подвержены кошмарным сновидениям женщины, дети и творческие личности из-за большей подвижности психики и развитой фантазии. Иногда кошмары могут указывать на наличие неврологических или психических нарушений у человека.
Причинами возникновения кошмаров может быть:
физиологический дискомфорт, когда неприятные ощущения в теле, например, затекшая рука или боль в животе, во время сна посылают сигналы в мозг, а спящий воспринимает их в виде страшных образов. Устранение телесных недомоганий избавляет сновидца от таких снов. Также способствовать кошмарам может прием алкоголя и психостимуляторов, резкая отмена некоторых лекарств и даже банальное обжорство на ночь.
А вот с психологическим дискомфортом все гораздо сложнее. По аналогии с пищеварением, во сне мозг переваривает полученную за день информацию и эмоции: что-то переваривается легко, а что-то, особенно ссоры и финансовые проблемы, сложно. Таким образом, к кошмарам часто приводят:
  1. Любая стрессовая ситуация (на работе, в личной жизни)
  2. Негативные эмоции, вызванные страшным событием (аварией, чьей-то смертью и т.п.)
  3. Насилие (психологическое и физическое)
  4. Фильм ужасов или компьютерная игра такого содержания
  5. Хроническое нервное напряжение
Подсознание с этими вопросами «разбирается» напряженно в течение всей ночи, и эта психологическая работа воспринимается спящим сознанием в виде кошмара.
Чтобы не снились кошмары, стоит придерживаться несложных правил:
  1. Хорошо проветрить комнату перед сном
  2. Не ложиться спать сразу после еды
  3. Избегать просмотра фильмов ужасов
  4. Не играть в компьютерные игры с агрессивным или страшным сюжетом
  5. Разбираться с тревожащими проблемами, не доводя до формирования невроза.
Женский форум
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