Откуда у кошмаров ноги растут

Кошмар — это сновидение со страшным или угрожающим сюжетом.

В течение жизни они хотя бы однажды снятся каждому человеку. С научной точки зрения, они являются расстройством фазы быстрого сна, с психологической — непереработанными эмоциями и событиями дня, в эзотерике кошмары объясняются воздействием потусторонних сил.

Чаще всего кошмар возникает в фазе быстрого сна и приводит не просто к резкому пробуждению человека от ужаса, а оставляет крайне неприятные переживания из-за отпечатавшегося в памяти пугающего сюжета. Однако толкование кошмаров часто не имеет смысла, поскольку сюжет не связан напрямую с реальными событиями.

По статистике, чаще подвержены кошмарным сновидениям женщины, дети и творческие личности из-за большей подвижности психики и развитой фантазии. Иногда кошмары могут указывать на наличие неврологических или психических нарушений у человека.

Причинами возникновения кошмаров может быть:

физиологический дискомфорт, когда неприятные ощущения в теле, например, затекшая рука или боль в животе, во время сна посылают сигналы в мозг, а спящий воспринимает их в виде страшных образов. Устранение телесных недомоганий избавляет сновидца от таких снов. Также способствовать кошмарам может прием алкоголя и психостимуляторов, резкая отмена некоторых лекарств и даже банальное обжорство на ночь.

А вот с психологическим дискомфортом все гораздо сложнее. По аналогии с пищеварением, во сне мозг переваривает полученную за день информацию и эмоции: что-то переваривается легко, а что-то, особенно ссоры и финансовые проблемы, сложно. Таким образом, к кошмарам часто приводят:

Любая стрессовая ситуация (на работе, в личной жизни) Негативные эмоции, вызванные страшным событием (аварией, чьей-то смертью и т.п.) Насилие (психологическое и физическое) Фильм ужасов или компьютерная игра такого содержания Хроническое нервное напряжение

Подсознание с этими вопросами «разбирается» напряженно в течение всей ночи, и эта психологическая работа воспринимается спящим сознанием в виде кошмара.

Чтобы не снились кошмары, стоит придерживаться несложных правил: