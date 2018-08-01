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Хиромантия: о чем говорят линии на руке
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Хиромантия: о чем говорят линии на руке 

Рамблер 23 часа назад
Фото: depositphotos.com
Наверное, самым популярным способом гадания является хиромантия. Это гадание по руке, которым опытные цыганки на рынках и вокзалах уже не один век заманивают и мужчин, и женщин. Несмотря на откровенно меркантильную цель (вытянуть как можно больше денег), сама хиромантия — наука довольно древняя и интересная. А при правильном применении — еще и полезная.
Линий на руке, конечно, очень много. Но основных, по которым опытные хироманты узнают все о человеке, всего четыре. Именно о них и пойдет речь.
Самая главная — линия жизни. Это дуга, которая начинается между большим и указательным пальцами и идет к запястью. Здесь правило простое: чем более изогнута эта линия, тем более здоровым и жизнеспособным является ее обладатель. Чем глубже и ярче она прорисована, тем крепче здоровье. Прерывания линии жизни, кстати, не указывают на смерть, но свидетельствуют об изменении, которое очень сильно повлияет (или уже повлияло) на всю жизнь.
Вторая по важности — линия судьбы. Она расположена практически в центре ладони, может быть хорошо видна, а может быть едва различимой. В первом случае мы имеем человека с четкой жизненной позицией и как бы предначертанной судьбой, этаким графиком. Во втором случае человек, с одной стороны, не имеет такой уж четкой судьбы, то есть действует по обстоятельствам. Хорошим признаком считается, если линия судьбы тянется к указательному пальцу, плохим — если к мизинцу.
Линия сердца — линия, которая расскажет вам о вашей эмоциональности. Это самая верхняя линия на руке, которая тянется от края ладони к указательному пальцу. Чем глубже она — тем глубже ваши чувства, тем сильнее вы способны любить. Бороздочки на линии сердца указывают на разрывы отношений и нестыковки в личной жизни, ответвления — на дополнительные романы.
Считается, чем ниже и изогнутей эта линия, тем более эмоциональный ее владелец. Кстати, у некоторых линия сердца сливается с линией головы — что означает неспособность отделить чувства от разума, эти люди склонны просчитывать даже свои эмоции.
И, наконец, линия головы, расположенная прямо под линией сердца, рассказывает о ваших умственных способностях и о том, насколько вообще вы склонны думать. Длинная и четкая линия головы встречается не так уж и часто, но свидетельствует о больших способностях в областях, подчиняющихся разуму. Различные бороздки и тем более разрывы говорят о том, что владелец обладает несколько путанным мышлением, иногда это говорит о проблемах с речью (то есть с формулированием и выражением мыслей), а развилки в конце линии, напротив, указывают на литературный талант.
Женский форум
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