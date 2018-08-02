Как сделать брак счастливым

Проект Family Tree публикует рекомендации Людмилы Петрановской по следам ее лекции «Зачем мы вместе?»

Чаще всего после ссоры партнеры обсуждают это событие не друг с другом, а с мамой, подругой, приятелем. Третья сторона участвует в конфликте и дает советы, которые обычно не помогают. Почему?

Последние несколько десятков лет исконные цели брака — ведение хозяйства, финансовая стабильность, сексуальные отношения и, по большому счету, даже воспитание детей — перестали быть актуальными.

В современном мире один человек вполне может справиться со всеми этими задачами. Вот почему психологи считают основной целью нынешнего брака эмоциональное партнерство: нам нужны близкие отношения с другим человеком.

Причина несчастья в браке у людей, как выясняется, одна: неудовлетворенная потребность в близости. По сути, счастье в браке зависит от способности давать и получать эмоциональную поддержку.

Выйти из порочного круга взаимных обвинений можно, только признав свою уязвимость и уязвимость партнера. Пусть вас не сбивает с толку то, что вы видите «на поверхности»: гнев, обиду, осуждение, сарказм, браваду, равнодушие…

Заглянув внутрь, вы с удивлением обнаружите детский страх одиночества и отвержения. Вспомните, ради чего мы вместе, не бойтесь сказать любимому человеку о своих глубинных потребностях.

Пусть семья будет тылом, а не фронтом. Если же вы чувствуете, что не справляетесь сами, можно обратиться за помощью к специалисту-психотерапевту.