Что делают девушки на первом свидании

Первое свидание — это событие волнующее и немного пугающее. Но психологи рекомендуют отбросить тревоги в сторону и вести себя естественно. Кстати, свидание будет более непринуждённым, если знать о вещах, которые во время первой встречи делают все девушки.

1. Она врёт. Считается, что современная девушка должна увлекаться спортом, вести активную жизнь и быть позитивной. Если собеседница не соответствует этому образу, то она запросто может притвориться и солгать, что провела день, бегая по парку в компании, а не смотрела любимый сериал в обнимку с коробкой мороженого.

2. Она строит планы на будущее. Очень часто уже на первом свидании девушка видит в мужчине мужа и мысленно выбирает имена для малышей. В основе этого лежит желание обрести крепкие и долговременные отношения.

3. Она нервничает. Нервозность девушки проявляется в постоянном движении: она ёзрает на стуле, перекладывает столовые приборы, поправляет платье и прикасается к волосам. Но, как правило, нервозность проходит через 10-15 минут, особенно если собеседник действительно кажется ей интересным, так что не стоит обращать на это внимания.