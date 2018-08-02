Наболело: «Ты должна все успевать!»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем:

Мы женаты три года, живем в Бирюлево, в однушке, которая досталась мужу от тети — она была бездетной. Мне кажется, что особой заслуги моего мужа в этом нет, он же ее не заработал. Но муж с гордостью говорит, что является хозяином своих квадратных метров в Москве и подчеркивает, что нам в отличие от наших знакомых не приходится жить непонятно где и думать про ипотеку. Его мама тоже иногда повторяет, что мой муж — выгодный жених и все такое.

Я не обижаюсь, хотя когда мы только начали жить вместе, я предлагала снимать квартиру поближе к центру. Но муж отказался. Раньше я жила с родителями, в Гольяново, в будущем планировала ипотеку, но это было еще до знакомства с мужем.

Мы оба работаем в офисе, но моя работа находится довольно далеко от дома, больше часа в одну сторону. Менять ее я не хочу, меня устраивает и зарплата, и коллектив. Офис мужа находится гораздо ближе к дому, поэтому дома он всегда оказывается раньше меня, а уходит позже.

Мы оба складываемся в общий бюджет, правда, он зарабатывает больше, чем я, но на свои личные хотелки я трачу свои деньги. До свадьбы муж говорил про равные отношения, но оказалось, что равенство он понимает только в смысле финансов. Домашнюю работу он считает женской, даже мытье посуды. А в последнее время он часто стал говорить, что я плохая хозяйка, что недостаточно часто убираюсь и готовлю. При этом едой он считает только мясо и гарнир, и даже вчерашнее ест уже с недовольным лицом.

Мне и правда трудно все успевать, потому что я работаю так же, как и он. На что муж отвечает, что другие женщины делают все, и зарабатывают, и домом занимаются. И приводит в пример свою маму, забывая о том, что она вышла на работу, когда он был уже школьником (сам мне рассказывал), а до этого сидела дома, и конечно, могла круглосуточно убираться и готовить.

При этом я понимаю, что все делать так, как хочет мой супруг, я могу только за счет личного времени. Просто выкроить час на парикмахерскую или просмотр фильма — проблема. Выходных по сути у меня нет, пока я навожу порядок, муж играет на компьютере, смотрит спортивные матчи или сериалы. Его максимум — вынести мусор и сложить носки в корзину.

К тому же в быту он неаккуратен, постоянно ест перед компом или телевизором, может зайти в комнату, не снимая обувь. В моей семье говорили, что чисто не там, где постоянно убирают, а там где не сорят. Но несмотря на мои просьбы, муж не поддерживает чистоту, и уборки не хватает даже на неделю.

Все чаще он говорит о ребенке, но я уже понимаю, что помощи от него не дождусь, и успевать буду еще меньше, чем сейчас. Он намекает, что можно уйти с работы на удаленку, но я не вижу себя домохозяйкой. В моей семье женщины всегда работали, я тоже так привыкла. Мне не хочется зависеть от его денег, а на удаленке я не смогу получать столько же, сколько сейчас.

Кроме того, у меня есть пример моих подруг, которые бросили работу, поддавшись уговорам своих мужчин. В итоге одна выпрашивает деньги даже на прокладки и отчитывается за каждый рубль, а другая постоянно экономит на себе, так как зарплаты ее парня хватает только на самое необходимое. Я так жить не хочу.