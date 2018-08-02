Ревность: есть ли шансы ее победить

Кто не ревнует, тот не любит. Именно так считают многие мужчины и женщины, связавшие любовь и ревность воедино. Они, разумеется, неправы. Потому что ревность крайне редко бывает безобидной и превращает отношения в кошмар. Давайте подумаем, в чем причины этого явления, когда следует волноваться и можно ли побороть разрушительные эмоции самостоятельно?

Чаще всего ревностью страдают женщины. Одна из причин — генетически встроенная в нас мысль, что мужчин меньше, мужчина — на вес золота, за мужчину надо бороться. Даже к ревнивцам относятся с восхищением: надо же, он ее ревнует! Какое счастье! Женщина же, сканирующая контакты благоверного, считается истеричкой и ненормальной. Все-таки поразительно: у многих из нас в жизни есть коллеги, друзья, случающиеся командировки, корпоративы, но женская психика часто видит во всем этом отличную почву для измены, в то время как мужчины в редких случаях примутся волноваться. Обидно, неужели представительницы прекрасной половины человечества в большей степени пронизаны неуверенностью в себе?

Одна из самых частых причин появления этого злополучного чувства — нелюбовь родителей в детстве. Ревность — в принципе детское чувство. Посмотрите на детей, они не умеют чувствовать чужую боль. Главное, что им важно знать, что родитель — их принадлежность. Он не может симпатизировать какому-то постороннему человеку — ребенок никогда этого не поймет. Конечно, если вам повезло и родители искренне проявляли себя в полной мере или в принципе уважали вас, ваши потребности в любви и заботе, то проблем у вас, скорее всего, быть не должно. Вероятно, вы знакомы с ревностью, но в очень легкой форме. В остальных случаях, когда вам приходилось добиваться любви, заслуживать ее, то выросли вы с привычкой сравнивать. Где-то есть кто-то, кто прилежнее, старательнее, умнее, красивее вас. И в силу того, что он в принципе существует, этот кто-то, вы всегда можете лишиться любви. И никогда об этом не забываете.

И вам, конечно, все равно, что вы нарушаете чужую территорию, что, скорее всего, разразится скандал, что вы неважно выглядите в этот момент.

Истинные причины подобного поведения, как правило, не известны никому: ни тому, кто это совершает, ни тот, на кого «покушаются». И как следствие — ссоры, скандалы, разводы. Потому что нет слов, описывающих чувства страха и тревоги. Родиться они смогут только после того, как кто-то из пары обратится к психотерапевту.

Но пока вы к нему не обратились, попробуйте сделать вот что. При первой мысли проверить телефон спросите себя, что вы хотите получить от этой проверки. Что там ищете и зачем. Вспомните, что недоверие к партнеру — это ваше недоверие к миру. Но он не ваша мама, он вам не принадлежит. Ваш союз — добровольный. У него, равно как и у вас, могут быть дела и мысли, в которые вы не посвящены. Сомнения, тоска, ностальгия по прошлому, усталость — все что угодно. В адекватных отношениях для любых собственных чувств и эмоций есть место, иначе это не отношения, а слияние и невротический союз.

Меняться, безусловно, нужно. Точнее, не меняться, а искать в себе теплую почву для доверительных отношений с собой. Плохо верится в самостоятельные изменения с помощью умных книг и советов подруг, но вместе с работой со специалистом все эти новые знания лягут на дно вашего сознания и закрепятся прочным фундаментом. На что ориентируемся в первую очередь? Вы прекрасны сами по себе — ничего специального делать не нужно. Вы достойны. Вы доверяете себе, миру, партнеру. Все, что должно случиться, случится. Поэтому контролировать все вокруг — неуместное и даже глупое занятие. Трата времени. Хорошо бы научиться говорить с партнером о своих чувствах: если вам не дает покоя бывшая одноклассница или коллега любимого, скажите ему об этом прямо. В озвучивании своих чувств: что вам страшно, пусто, грустно или не по себе, — нет ничего зазорного. Другого способа прекрасно себя чувствовать в отношениях нет.