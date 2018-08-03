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Как заполучить девушку
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Как заполучить девушку 

Рамблер 2 часа назад
Какому мужчине не хочется заполучить самую недоступную девушку? Но сделать это не совсем непросто! Но если узнать эти секреты, процесс завоевания даже самой своенравной красавицы станет существенно проще.
1. Приобретите репутацию хорошего парня. Не стоит пытаться быть кем-то, будьте собой. Но при этом не забывайте поддерживать физическую форму, интересоваться окружающим миром и станьте более уверенным в себе.
2. Будьте полезным. Не стесняйтесь предлагать людям помощь и соблюдайте простейшие правила этикета. Это покажет людям, что вы милый и приятный человек.
3. Научитесь презентовать себя. Обязательно следите за внешностью: красота — понятие очень субъективное, но неряшливость и неаккуратность мало кто считает достоинством.
4. Расширяйте круг общения. Общение с людьми всегда занимательно, но это ещё и полезно, ведь чем больше у вас знакомых, то выше вероятность найти среди них идеальную женщину.
5. Разговаривайте с женщинами. Общайтесь с представительницами противоположного пола, даже если не собираетесь крутить с ними романы. Чем больше вы будете общаться, тем лучше будете понимать женскую психологию, что сыграет вам на руку, когда вы найдёте идеал.
Женский форум
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