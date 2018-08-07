Узнайте, в чем ваша суперсила

Вы когда-нибудь завидовали героям со сверхспособностями? Сейчас пришло время узнать, что суперсила есть у каждого человека, но важно понять, в чём именно ваша суперсила. Хотите узнать чуть больше о себе?

1. Какую машину вы хотели бы иметь: суперкар, машину времени, дом на колёсах, кабриолет, авто с искусственным интеллектом?

2. Где бы вы предпочли жить: на собственном острове, в кампусе Гарварда , в бунгало на берегу океана, в особняке в хорошем районе, в шумном мегаполисе?

3. Какое животное вам нравится больше: гепард, енот, ленивец, лев, собака?

4. Чем вы любите заниматься: проводите время в тренажёрном зале, отдаёте предпочтение йоге, вообще ничем не занимаетесь, выбираете творчество, любите читать?

5. Какова ваша стихия: огонь, земля, желе, вода, воздух?

6. Что раздражает вас в людях: самоуверенность, нудность, тормознутость, дотошность, прямолинейность?

7. На что похожа ваша подпись: каракули, очень длинная росчерк, крестик, художественное произведение, обычная подпись?

Что значат ваши ответы, узнайте из видео. Возможно, ваша сверхспособность — это суперскорость, суперинтеллект или даже суперлень.