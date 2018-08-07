Ещё
Узнайте, в чем ваша суперсила
Далее:
Читайте также:
Ещё

Узнайте, в чем ваша суперсила 

Рамблер 2 часа назад
Вы когда-нибудь завидовали героям со сверхспособностями? Сейчас пришло время узнать, что суперсила есть у каждого человека, но важно понять, в чём именно ваша суперсила. Хотите узнать чуть больше о себе?
1. Какую машину вы хотели бы иметь: суперкар, машину времени, дом на колёсах, кабриолет, авто с искусственным интеллектом?
2. Где бы вы предпочли жить: на собственном острове, в кампусе Гарварда, в бунгало на берегу океана, в особняке в хорошем районе, в шумном мегаполисе?
3. Какое животное вам нравится больше: гепард, енот, ленивец, лев, собака?
4. Чем вы любите заниматься: проводите время в тренажёрном зале, отдаёте предпочтение йоге, вообще ничем не занимаетесь, выбираете творчество, любите читать?
5. Какова ваша стихия: огонь, земля, желе, вода, воздух?
6. Что раздражает вас в людях: самоуверенность, нудность, тормознутость, дотошность, прямолинейность?
7. На что похожа ваша подпись: каракули, очень длинная росчерк, крестик, художественное произведение, обычная подпись?
Что значат ваши ответы, узнайте из видео. Возможно, ваша сверхспособность — это суперскорость, суперинтеллект или даже суперлень.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: любовница Петросяна беременна
«Я в тупике. Жена не хочет детей»17
Почему сводит ногу по ночам77
Погребняк показала, как делает соблазнительные фото
Звезды, которые открыто говорят об интимной жизни21
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
03:01
СМИ: любовница Петросяна беременна
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
09:30
Что будет, если каждый день съедать килограмм меда
Еда
05:43
Узнайте, в чем ваша суперсила
Психология
04:28
Российские звезды с мужьями-иностранцами
Звёзды
08:35
Самые красивые пары России
Звёзды
06:54
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили
Звёзды
10:59
Звезды, спустившие состояния на глупости
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение