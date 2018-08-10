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Что цвет глаз расскажет о вашем характере
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Что цвет глаз расскажет о вашем характере 

Рамблер 8 часов назад
Цвет глаз мы наследуем от родителей. Он не только определяет особенности внешности, но ещё и позволяет судить о характере. Дело в том, что глаза тесно связаны с мозгом, а значит, черты внешности можно сопоставить с чертами характера. Что же могут сказать о цвете глаз учёные?
1. Если у вас зелёные глаза, то, скорее всего, вы жизнерадостный человек с креативным мышлением. Вы обладаете внутренней гармонией и вызываете симпатию.
2. Серые глаза считаются разновидностью голубых. Светлый оттенок говорит о скрытности. Люди со светло-серыми глазами не станут открываться первому встречному, они доверяют будут долго проверять собеседника.
3. Голубоглазые люди тактичны и склонны к соблюдению приличий. Вместе с тем они умны и сильны. Причём речь идёт как о моральной, так и о физической силе. Голубоглазые легче переносят боль и медленнее пьянеют.
4. Кареглазые — прирождённые лидеры. Даже если внутренне они в чём-то сомневаются, внешне этого заметно не будет. Они всегда выглядят уверенными в себе, упорными и готовыми к достижению целей. Чем более тёмные глаза у человека, тем активнее работает мозг.
Женский форум1
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