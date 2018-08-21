Как узнать, что собеседник врет вам

Есть лжецы, которые говорят неправду прямо в лицо, не выбирая выражений. Другие предпочитают соврать красиво и могут убедить поверить в самые невероятные истории. Третьи же выбирают продуманную тактику: они врут по мелочам, но делают это нарочито, поэтому в их ложь никто не верит, зато в серьёзных ситуациях эти обманщики лгут более чем убедительно, и тогда-то то никто не может им сопротивляться. Можно ли точно сказать, врёт ли вам собеседник?

1. Врун сообщает мало подробностей. Правдивая история всегда украшена массой мелких и незначительных деталей, а выдуманная — скудна и наполнена нестыковками.

2. Собеседник не смотрит в глаза. Большинство людей подсознательно избегают зрительного контакта, если говорят неправду. Однако опытные лжецы знают об этом, поэтому специально безотрывно смотрят в глаза, чтобы доказать свою откровенность.

3. Лжец часто жалуется на память. Человек, который рассказал правдивую историю, без проблем повторит её ещё несколько раз даже спустя время. Обманщики путаются в подробностях своих рассказов, поэтому не могут точно пересказать то, что когда-то уже говорили. И тогда они ссылаются на проблемы с памятью.