11 вещей, которые нужно знать о женщинах

Да, это лишь один из вариантов. Да, обобщать глупо. Да, это адресовано мужчинам. Нет, вы не обязаны соглашаться.

Про воспитание. Мы не пишем и не звоним вам первыми не потому, что «хорошие девочки так не делают», а потому что мы хотим быть уверены в том, что нужны вам.

Про правила. Мы готовы играть по вашим правилам и жить в вашем ритме — некоторое время. Мы даже готовы позволять вам задавать темп. Выбирает партнера всегда женщина, но ведущим в этом танце должен быть мужчина. Вот только закинуть нас в дальний угол на пару недель, а потом достать как ни в чем не бывало, не получится. Так что, если мы нужны вам — позовите. Мы любим соблазнять, но ни догонять, ни угадывать нам не нравится.

Про слова. Иногда после страстного секса с наших губ срывается слово «люблю». И этого не стоит пугаться. Эта «любовь» не угрожает вашей независимости. Это не желание поглотить вашу свободу или завладеть вашим сердцем (мыслями, душей, рукой — нужное подчеркнуть). Это всего лишь способ выражения эмоций. Мы так чувствуем в этот момент, и это не имеет ничего общего с далеко идущими планами. Мы любим огонь, океан, ветер и запах дождя. То, что происходит между любовниками — такая же стихия. И никакой ответной реакции от вас не требуется. Так что выдохните и наслаждайтесь.

Про планы. У большинства из нас в начале отношений их нет. У нас есть желания. И у вас они тоже есть. Если они совпадают — это гармония. Если не совпадают — это тоже нормально. Вы свободны в своем выборе. Как и мы.

Про счастье. Для нас счастье — это когда хорошо «здесь и сейчас». Когда, обнимая человека, думаешь только о нем. Когда от одного прикосновения можно раствориться. Когда не хочется ничего изменить, добавить или убавить. Когда нам хорошо рядом с вами, а вы это чувствуете — и это счастье. Об остальном мы подумаем завтра.

Про отношения. Отношения должны быть легкими, а люди — приносить друг другу радость. Это не исключает заботы, нежности или серьезности намерений. Это исключает страдания, отчаяние и навязчивость. Фраза «я соскучилась по тебе» не означает, что нам плохо. Она означает, что нам настолько хорошо с вами, что это ощущение хочется повторить.

Про эксклюзив. Любая женщина — за эксклюзив и физическую чистоту отношений. И любая мудрая женщина понимает, что никак не может на это повлиять. И никакие «договоренности» тут не помогут. Однако, помня, что «этими губами мы целуем своих детей», мы рассчитываем, что вы оправдаете наше доверие, и что наша безопасность значит для вас не меньше, (а то и больше), чем ваша собственная.

Про знание. Нам важно знать, что мы для вас что-то значим. Нам важно слышать вас и говорить с вами. Нам нужно понимать, что мы являемся частью вашей картины мира — пусть только на этот конкретный миг. Нам важно чувствовать ваше нетерпение, ощущать ваше желание и получать ничего не значащее смс в середине рабочего дня.

Про страхи. Они есть у всех. И мы хотим знать ваши. И нет, мы не станем думать о вас хуже. Наоборот, поняв, что вас смущает, мы сможем стать ближе. А поделившись своими, мы оба обретем способность лучше понимать друг друга.

Про секс. Если мы с вами, значит нас все устраивает. Если мы продолжаем оказываться с вами в одной постели, значит секс с вами прекрасен. Но мы хотим больше. Не в смысле больше секса, а в смысле больше, чем просто секс. Мы хотим смотреть с вами фильмы, читать книги, сидеть на скамейке, гулять по парку в выходные, слушать музыку и, конечно, разговаривать. Всепоглощающая страсть захватывает, но быстро сгорает. Близость на более тонком, не физиологическом уровне, для нас важнее. Если хотите нас сохранить, делитесь не только своим телом, но и своими эмоциями.

Про главное. Большинство из нас — нормальные взрослые женщины, которые готовы к любому развитию событий. У нас хватит и достоинства, и такта, чтобы сохранить лицо даже после разрыва. Мы хотим, чтобы эти отношения были нам обоим в радость — иначе они нам не нужны. Превыше всего мы ценим в мужчинах искренность, поэтому нам важно, чтобы вы были честны и порядочны по отношению к нам до конца.