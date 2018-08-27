Мистические загадки, которые проверят ваш мозг

Хотите проверить, насколько эффективно работает ваш мозг? Тогда попытайтесь разгадать эти головоломки, не затрачивая на каждую более 15 секунд.

1. Посмотрите на картинку и найдите два отличия.

2. На далёком острове, где вы проводите отпуск, произошло землетрясения и извержение вулкана. Вы находитесь у себя в номере на 20-ом этаже отеля. Выйти можно лишь двумя способами: выпрыгнуть в окно или выйти через запасной выход, ведущий в реку с ядовитой водой и опасными крокодилами. У вас в номере есть двухметровая верёвка надувная лодка. Как вы будете выбираться?

3. Убитый мужчина был обнаружен за рабочим столом. В его руке было оружие, из которого выстрелили. Также нашли диктофон с записью, в которой мужской голос произнёс, что далее жить невозможно, после чего последовал выстрел. Почему полиция уверена, что мужчину убили?

4. Теперь три простых вопроса. На какой вопрос вы никогда не сможете честно ответить «да»? Что теряет голову каждое утро и получает её обратно каждый вечер? Вы всегда отвечаете ему, но он не задаёт вопросов. О чём речь?

5. Археолог нашёл в пещере 9 золотых слитков, весы и манускрипт, в котором говорилось, что лишь один слиток из настоящего золота и весит больше остальных. Весы очень старые и развалятся после второго взвешивания. Как за два взвешивания определить, какой слиток настоящий?

6. На космической станции, находящейся на орбите, кто-то пытался убить одного космонавта в помещении, где хранятся скафандры. Потерпевшего Гарри ударили сзади чем-то тяжёлым. Кроме него на стации работают три человека: Мэри заявила, что спала, Бэн сказал, что работал снаружи и чинил солнечную батарею, Джон поведал, что общался с центром управления полётами. Кто пытался убить Гарри?

А остальные головоломки вы увидите в ролике.