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Загадки, которые решат только гении
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Загадки, которые решат только гении 

Рамблер 1 час назад
Решить эти задачки под силу одарённым людям. Хотите узнать, можно ли вас причислить к ним? Тогда начинайте. На разгадку каждой головоломки даётся всего 30 секунд.
1. Марк и Люси счастливы в браке 5 лет. Как-то их навестила гостья из другой страны. Марк сразу же влюбился в красотку-иностранку, а на следующий день убил жену и закопал в саду. Но ещё через день супруга вернулась домой в сопровождении полицейского. Что же произошло?
2. Брат и сестра Джо и Клара живут в большом особняке с бассейном. Клара обожает готовить, но ненавидит убираться в доме и гладить. Джо не прочь убраться в комнатах, но занятия в саду и стирка — не для него. Именно поэтому в доме много прислуги. Но как-то утром Клару нашли мёртвой. Полиция узнала, что садовник во время убийства ухаживал за розами в саду, горничная убиралась в гостиной, повариха готовила завтрак для Клары. Кого должны арестовать?
3. Охотник Дэвид отравился в горы в разгар зимы. Вскоре показался олень. Дэвид прицелился и выстрелил. Но внезапно он понял, что совершил роковую ошибку, а еще через пару секунд погиб. Что это была за ошибка?
4. Представьте, что перед вами стоит ваш лучший друг и его полный двойник. У всех есть пистолеты. Вам предстоит отгадать, где ваш друг, и выстрелить в двойника. Но если вы ошибётесь, то убьёте друга. Любые разговоры запрещены. Что же вам делать?
Женский форум
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