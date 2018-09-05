Ещё
Как обмануть детектор лжи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как обмануть детектор лжи 

Рамблер 6 часов назад
Как заставить человека сказать правду? Прежде, если уговоры и увещевания не помогали, переходили к пыткам. Истязания способствовали признаниям, но, как правило, мучители слышали то, что хотели, а это далеко не всегда было правдой. В прошлом веке добиться правды стало проще: в практику вошли детекторы лжи. Но, как все знают, к любому замку можно подобрать ключ, поэтому, как только появились полиграфы, сразу же стали разрабатываться методики их обмана. Выходит, обмануть детектор лжи можно?
Для начала стоит сказать, что полиграф — это прибор, фиксирующий физиологические показатели, например, сердечный ритм и электрическую активность кожи. Когда человек говорит правду и лжёт, эти показатели различаются. Именно поэтому человеку, проходящему проверку, так важно контролировать себя. Кроме того, специалисты, тестирующие на детекторы лжи, прилагают массу усилий, чтобы вывести тестируемого из состояния равновесия: усаживают человека на неудобный стул, включают режущий глаза свет и задают провокационные вопросы. Это делает для того, чтобы испытуемого было максимально некомфортно; в такой ситуации при отсутствии серьёзных навыков самоконтроля он неизменно начнёт нервничать и выдаст себя.
Узнайте из видеосюжета, что ещё нужно делать, чтобы обмануть полиграф.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нагиев удивил интимным признанием47
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира53
Назван идеальный размер женской груди65
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко15
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
03:14
Обувь, которую опасно носить
Здоровье
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение