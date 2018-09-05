Как обмануть детектор лжи

Как заставить человека сказать правду? Прежде, если уговоры и увещевания не помогали, переходили к пыткам. Истязания способствовали признаниям, но, как правило, мучители слышали то, что хотели, а это далеко не всегда было правдой. В прошлом веке добиться правды стало проще: в практику вошли детекторы лжи. Но, как все знают, к любому замку можно подобрать ключ, поэтому, как только появились полиграфы, сразу же стали разрабатываться методики их обмана. Выходит, обмануть детектор лжи можно?

Для начала стоит сказать, что полиграф — это прибор, фиксирующий физиологические показатели, например, сердечный ритм и электрическую активность кожи. Когда человек говорит правду и лжёт, эти показатели различаются. Именно поэтому человеку, проходящему проверку, так важно контролировать себя. Кроме того, специалисты, тестирующие на детекторы лжи, прилагают массу усилий, чтобы вывести тестируемого из состояния равновесия: усаживают человека на неудобный стул, включают режущий глаза свет и задают провокационные вопросы. Это делает для того, чтобы испытуемого было максимально некомфортно; в такой ситуации при отсутствии серьёзных навыков самоконтроля он неизменно начнёт нервничать и выдаст себя.

Узнайте из видеосюжета, что ещё нужно делать, чтобы обмануть полиграф.