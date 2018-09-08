Что будет, если исчезнут все мужчины

Ученые смоделировали ситуацию, в которой исчезли все мужчины в мире. Жизнь на планете в таком случае изменится кардинально: в первую очередь начнет вымирать популяция людей. С другой стороны, появятся и позитивные изменения.

Сотрудники австралийской Академии наук решили заняться этой ситуацией не просто так. По одной из гипотез, представители мужского пола и в самом деле могут исчезнуть с лица планеты уже через 5 миллионов лет. Ученые полагают, что вместе с мужчинами уйдут и войны. Популяция снизится в первые два десятка лет, но затем решение будет найдено — подойдет хотя бы то же клонирование.

В целом, негативных последствий для планеты и человечества в целом будет не так уж и много. Ряд исследователей и вовсе говорит о том, что мужчины свою роль в становлении вида сыграли — надеемся, что они серьезно ошибаются.