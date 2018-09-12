Как замедлить время

Когда мы занимаемся чем-то увлекательным или приятным, время летит незаметно. А когда мы вынуждены делать что-то неинтересное или оказываемся в экстремальных ситуация, время будто бы замедляется. Значит, повлиять на ход времени можно?

Если бы время шло действительно так, как мы это ощущаем, часы не были бы нам нужны. Но наше восприятие времени субъективно, и на него влияют внимание и эмоциональное состояние. И эти факторы можно проконтролировать.

Учёные доказали, что, когда мы фокусируемся на чём-то новом, время для нас течёт медленнее. Не зря говорят, что обратная дорога кажется более короткой. Ведь когда вы идёте в незнакомое место, то видите только новое, неизвестное, поэтому минуты растягиваются. А идя по тому же пути второй раз, вы перестаёте сосредотачиваться на только что увиденном, не фиксируетесь на окружающих объектах, поэтому и время субъективно ускоряется.

Течение времени кажется более медленным и в ситуациях, вызывающих. Состояние эмоционального возбуждения заставляет нас думать, что время приостанавливается, и это многократно доказано нейробиологами.

Но как же ли всё-таки изменит отношение ко времени и сделать так, чтобы оно не утекало сквозь пальцы? Ищите ответ в видеосюжете.