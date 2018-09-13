Как рекламщики заставляют вас покупать все больше

Вы замечали, что, приходя в магазин с намерением купить батон и пакет молока, вы уходите с двумя большими сумками, набитыми покупками? Это происки маркетологов, на уловки которых вы попадаетесь. Чтобы в следующий раз не сделать ошибок и не накупить лишнего, узнайте о трюках рекламщиков.

1. Маркетологи используют «очеловечивание» товаров, потому что такой продукт вызывает большую симпатию.

2. Классический приём рекламщиков — ссылка на общественное мнение. Далеко не всегда заявки вроде «миллионы покупателей выбирают нашу марку» или «тысячи женщин подтверждают» имеют под собой реальные основания.

3. Неявные мотивы — отличный способ привлечь покупателей. Так, производитель может заявить, что часть средств от продажи продукта пойдёт на благотворительность. Таким образом повышается спрос на продукт. Но не лишним будет проверить, откровенен ли производитель с вами и действительно ли деньги идут туда, куда заявлено.

4. Сексуальная мотивация — приём, который работает всегда. При создании рекламы специалисты намекают, что приобретение поспособствует повышению сексуальной привлекательности покупателя. Подумайте, неужели все товары и в самом деле все товары связаны с сексом.