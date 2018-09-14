За что никогда не стоит извиняться

Принято считать, что воспитанный человек должен извиниться в любом случае. Иногда мы просим прощения даже в тех ситуациях, когда в этом нет никакой необходимости. Чтобы избежать внутреннего дискомфорта, стоит запомнить, что извиняться нужно вовсе не за всё.

1. Здоровый эгоизм. Большинство людей с детства слышит о том, что надо заботиться о других, поэтому, когда мы балуем себя, то частенько ощущаем вину. Не нужно беспокоиться по этому поводу — вы не обязаны жертвовать своим комфортом ради других.

2. Эмоции. Радость или негодование испытывают все люди, это естественные эмоции. Нет никакого смысла просить прощения за то, что вы — просто человек.

3. Убеждения. Если у вас действительно твёрдые убеждения, сформированные годами опыта, то вы вправе высказывать их. Достаточно просто с уважением относиться к убеждениям других, но не использовать выражение «простите, что я…».

4. Непохожесть на других. Не так уж важно, о чём идет речь: о вашем внутреннем мире или о внешности. Вы не должны быть таким же, как все, и уж тем более не надо за это извиняться.

5. Неудачи. Провалы и неудачные эпизоды были абсолютно у любого человека. Безусловно, это неприятно, но ведь вы это пережили. И зачем объяснять причины неудачи другим, если для вас это уже прожитые эпизод, из которого вы сделали правильные выводы?