5 стереотипов, которые мешают продвижению по службе

Вот, вроде бы вы все делаете правильно (или думаете, что поступаете именно так, как нужно), однако результат все равно в итоге не тот, на который вы рассчитывали изначально. Так в чем же причина того, что ваши друзья уже добились высот, а вы все топчетесь на одном месте? Мы решили посмотреть на ситуацию под другим углом и выбрали несколько стереотипов, которые мешают вам в карьерном росте.

«Если я буду скромной и застенчивой, то начальство это оценит»

Кто-то когда-то внушил вам, что на работе не стоит выделяться и выпячивать свои возможности. Да и вообще, лучше больше слушать и помалкивать и тогда вас (ваши таланты) будут оценены по достоинству.

На самом деле, эксперты уверяют, что на сегодняшний день скромность и застенчивость не только не помогают вам в профессиональной деятельности, но и напротив, не дают вам выделиться на фоне остальных (тех же конкурентов, например), мешают руководству оценить ваш творческий потенциал и узнать, на что вы способны на самом деле.

Поэтому если в ваши цели не входит карьерный рост, то можете и дальше скромно отсиживаться в углу, отдавая лавры первенства более бойким коллегам. Но если вы мечтаете продвинуться, тогда не бойтесь проявлять профессионализм, высказывать свое мнение и подчеркивать свои достижения.

«Невозможно добиться впечатляющих результатов без нужных связей»

Несомненно, гораздо проще продвинуться по службе, если у вас есть в наличие пара-тройка «нужных» людей. Но и без специальных связей сделать впечатляющую карьеру тоже можно.

Тем более, что одно дело трудоустроиться по знакомству, а другое — доказать, что вы действительно достойны этой должности и оправдаете возложенную на вас ответственность. В противном случае никакие знакомства не помогут вам удержаться в компании.

К тому же, в последнее время работодатели все больше внимания обращают на рекомендации, а не на «блат». Поэтому если вы уже успели зарекомендовать себя в определенных кругах, то будьте уверены, что вам предложат действительно хорошую должность.

«Если я буду проявлять инициативу, то меня могут уволить»

Некоторые сотрудники почему-то считают, что чем больше они будут проявлять инициативу и отстаивать свою позицию, тем быстрее могут оказаться в числе «счастливчиков», которым укажут на дверь.

Поэтому они просто соглашаются с мнением большинства и весьма посредственно выполняют свои обязанности. Хотя эксперты уверяют, что данный стереотип не имеет ничего общего с реальностью.

Безусловно, только если вы не провоцируете намеренно руководство и не доводите коллег до белого каления, постоянно выискивая их промахи.

На сегодняшний день все больше работодателей предпочитают иметь дело именно с инициативной и незаурядной личностью, способной сделать весомый вклад в развитие компании.

«Если стабильно показывать одни и те же результаты, то это считается признаком мастерства»

Увы, но это не признак мастерства, а, напротив, отсутствие желания двигаться дальше и развиваться в данном направлении. И если вы, скажем, гордитесь тем, что в последние 10 лет сидели в одной компании и отвечали за одно и то же направление, то вот работадателя, скажем, это может насторожить.

Другими словами, если вы в течение стольких лет не добились повышения/не перешли в другой отдел/не занялись другим проектом, то значит, что у вас просто нет интереса к данной области. Поэтому подумайте, может быть, если вы заскучали на своем месте работы, имеет смысл сменить сферу деятельности, записаться на специальные курсы и получить новые навыки (или усовершенствовать уже имеющиеся).

«В коллективе каждый сам за себя, поэтому никакой командной игры»

Большинство людей предполагают, что лишь одиночкам светит быстрый карьерный рост, а работа в команде лишь тормозит данный процесс и мешает продемонстрировать свой личный уровень. Однако эксперты уверяют, что на сегодняшний день предпочтение отдается тем сотрудникам, которые умеют работать в команде и ориентированы на общий результат. К тому же, командная работа, напротив, позволяет оценить потенциал каждого участника и продвинуть по службе именно тех, кто этого достоин.