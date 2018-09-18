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Как привлечь удачу
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Как привлечь удачу 

Рамблер 11 часов назад
Вам встречались люди, которым всегда и во всём сопутствует удача? Если и вы хотите преуспевать во всех начинаниях, то возьмите на вооружение эти советы.
1. Будьте коммуникабельны. Исследователи выяснили, что везунчики — чаще всего экстраверты. Они доброжелательны, открыты, часто улыбаются и готовы к общению. А вот те, кто замыкается в себе и не любит быть в обществе, чаще проигрывают.
2. Сохраняйте спокойствие и позитивный настрой. Эксперименты показывают, что сосредоточенность на одной проблеме не позволяет увидеть новые возможности. Это означает, что люди, которое слишком погружены в себя или решение каких-то внутренних вопросов, с большой вероятностью пропустят что-то новое и не сделают вовремя шаг, который приведёт их к успеху.
3. Не теряйте оптимизма. Даже если что-то идёт не так, как вы рассчитывали, смотрите на жизнь позитивно. В таком случае вы не упустите шанса переломить ситуацию. Негативный настрой лишает вас жизненных сил, а постоянные неприятные мысли сведут на нет любые начинания. Не думайте о том, что что-то не ладится, будьте благодарны за всё, что имеете.
4. Делайте то, что никогда не делали. Меняя повседневность и выходя из зоны комфорта, вы получаете шанс на радикальные изменения жизни.
Женский форум1
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