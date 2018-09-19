Есть ли у вас эти фобии?

Одной из самых распространённых фобий является никтофобия, она же боязнь темноты. Она не делает различий между полами, хотя возрастные различия всё-таки есть: в основном, темноты боятся малыши. Взрослые же чаще испытывают страх перед замкнутыми или открытыми пространствами, боятся высоты, пауков и змей. Но у некоторых людей встречаются очень экзотические фобии, что в них сложно поверить.

1. Эйсоптрофобия — боязнь зеркал и возможности увидеть в зеркале своё отражение.

2. Агирофобия — страх переходить улицы. У этой фобии есть разновидности. Например, некоторые опасаются только широких дорог, других волнуют исключительно улицы с односторонним движением, третьи боятся переходить улицы в неположенных местах.

3. Неофобия — страх всего нового.

4. Педиофобия — боязнь кукол.

5. Арифмофобия — страх перед числами.

6. Дейпнофобия — опасение принимать участие в званых обедах и беседовать во время застолий.

7. Калигинефобия — боязнь красивых женщин. Любопытно, что мужчины, страдающие этой фобией, в обществе непривлекательных женщин чувствуют себя расковано, но стоит появиться красотке, и они впадают в ужас.

8. Пентерафобия — боязнь свекрови или тёщи. Как ни странно, этот страх породил массу комических историй.

9. Анатидаефобия — страх того, что где-то находится утка, следящая за человеком.

10. Фобофобия — страх фобий.