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Есть ли у вас эти фобии?
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Есть ли у вас эти фобии? 

Рамблер 7 часов назад
Одной из самых распространённых фобий является никтофобия, она же боязнь темноты. Она не делает различий между полами, хотя возрастные различия всё-таки есть: в основном, темноты боятся малыши. Взрослые же чаще испытывают страх перед замкнутыми или открытыми пространствами, боятся высоты, пауков и змей. Но у некоторых людей встречаются очень экзотические фобии, что в них сложно поверить.
1. Эйсоптрофобия — боязнь зеркал и возможности увидеть в зеркале своё отражение.
2. Агирофобия — страх переходить улицы. У этой фобии есть разновидности. Например, некоторые опасаются только широких дорог, других волнуют исключительно улицы с односторонним движением, третьи боятся переходить улицы в неположенных местах.
3. Неофобия — страх всего нового.
4. Педиофобия — боязнь кукол.
5. Арифмофобия — страх перед числами.
6. Дейпнофобия — опасение принимать участие в званых обедах и беседовать во время застолий.
7. Калигинефобия — боязнь красивых женщин. Любопытно, что мужчины, страдающие этой фобией, в обществе непривлекательных женщин чувствуют себя расковано, но стоит появиться красотке, и они впадают в ужас.
8. Пентерафобия — боязнь свекрови или тёщи. Как ни странно, этот страх породил массу комических историй.
9. Анатидаефобия — страх того, что где-то находится утка, следящая за человеком.
10. Фобофобия — страх фобий.
Женский форум2
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