Наболело: «Свекровь на порог не пущу! Не заслужила»

Читатели присылают в редакцию "Рамблера" свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Надеюсь, что никогда не стану такой свекровью как моя.

Мой муж средний из трех сыновей. Не знаю, может, потому что у его родителей трое детей, за моего мужа они никогда не держались и не особо заботились. Или все дело во мне. Свекровь с первой встречи в лицо назвала лимитой и относилась высокомерно. После свадьбы начали искать квартиру для съема.

У родителей мужа осталась однушка от бабушки. Попросились на первое время и, конечно, не бесплатно, за деньги, как съемщики. Ладно, пустили, инспекция в лице свекрови была буквально каждый месяц, проверяла, в каком состоянии квартира. Я старалась понравиться, все блестело, но без толку. Через полгода выгнали, потому что нашли съемщиков выгоднее. Ок, собрали вещи, нашли другую квартиру.

Оба работали, откладывали деньги, взяли ипотеку на двоих. На первое время не было даже посуды и полотенец, у свекров серванты и шкафы завалены этим добром, нам ничего не предложили. На праздники — только сухие поздравления по телефону. В итоге, помогали мои родители, присылали посылки (они в другом городе живут).

Потом узнали, что однушку подарили младшему сыну, он как раз окончил школу. Чтоб отдельно жил, он уже взрослый. Мужу было очень неприятно, но он ничего родителям не сказал. Общаться стали еще реже.

Я в это время забеременела, родила мальчика. Помогать приехала моя мама, хотя свекровь живет в соседнем районе. Внук не нужен от слова совсем, ни подарков, ни внимания, ни визитов, пара вопросов по телефону и все.

Обидно, но смирились, от старшего брата мужа у свекров две внучки, видимо, на нашего любви и сил не хватило. Хотя свекровь еще не старая женщина, младше мамы моей.

Я разрывалась между ребенком, домом и работой. Мужа в это время сократили, жили на хлебе и воде. Родители мужа об этом знали. Свекровь только поучала, что мол, ей когда-то никто не помогал, и мы тоже со всем должны сами справляться, нечего рассчитывать на их помощь. Хорошо, справились сами, ипотеку через пару лет закроем. В этом году сын пошел в первый класс, стало полегче.

Недавно объявилась мать мужа, причем, пришла в гости — событие невероятное. Сидит на кухне и рыдает. У свекра обнаружилась молодая любовница, все деньги уходят туда, он собирается подавать на развод, а ее из трешки выгнать. Старший и младший сыновья в размещении матери отказали, у первого семья из 4 человек в двушке живет (куплена, кстати, была с помощью родителей), у младшего бурная личная жизнь. И она пришла жить к нам, потому что она же мать и сын не бросит. Тем более мы в двушке отлично поместимся вчетвером и она, так и быть, поможет с внуком.

Я лично считаю, что это расплата. И да, я сказала, что остаться у нас она не сможет. Потому что не заслужила, и я не считаю нужным притворяться после стольких лет равнодушия с ее стороны. Мой муж со мной целиком согласен.

Естественно, в глазах всех родственников я стала классической невесткой-стервой. Только отец мужа промолчал. Родичи заявили, что надо понять, простить и вообще, она же мне такого замечательного мужа родила и воспитала. Да, он замечательный, но это его заслуга, а не ее. Пусть ей помогают те сыновья, которым ее внимания досталось гораздо больше, чем моему мужу.