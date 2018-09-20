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Что делают продавцы для обмана покупателей
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Что делают продавцы для обмана покупателей 

Рамблер 3 часа назад
Продавцы заинтересованы в максимальной прибыли, поэтому магазины в попытках обогатиться идут на обманы. И вот что стоит знать, если вам не хочется отдавать деньги продавцам за воздух.
1. Будьте внимательны к упаковке. Если поверх наклейки с информацией или стикера наклеена сверху другая наклейка, то надо насторожиться. Возможно, магазин хочет увеличить срок хранения и продавать вам просроченный товар.
2. Присматривайтесь к самим товарам. Продавцы часто смешивают овощи и фрукты разных сортов и продают по цене самого дорого. Кроме того, они могут предлагать чуть нестандартные овощи и фрукты по цене стандартных.
3. Игнорируйте акции. Товары по сниженной цене могут быть просроченными или со сроком хранения, подходящим к концу.
4. Внимательно относитесь к замороженной рыбе. Классический обман — намораживание льда на рыбу, из-за чего её вес может вырасти. В результате половину цены вы заплатите просто за воду.
5. Ещё один распространённый и уже известный способ обмануть покупателя — распродажа. Сначала цены на товары завышаются, а потом магазин объявляет распродажу и выставляет нормальные цены на товары, выдавая их за сниженные. Подобная технология широко применяется и во время так называемых «чёрных пятниц».
О других способах обмана покупателей смотрите рассказ в видео.
Женский форум
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