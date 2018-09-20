Разоблачение самых зрелищных фокусов

Приходя в цирк, мы с нетерпением ждём выступления иллюзионистов. Фокусники завораживают публику трюками и заставляют задержать дыхание в ожидании чего-то сверхъестественного. Между тем, за фокусами часто кроются не только многомесячные тренировки, но и помощь целой команды, особый реквизит и даже небольшие хитрости.

Один из самых одновременно восхищающих и пугающих трюков — ловля выпущенной из пистолета пули зубами. Фокусник предлагает одному из зрителей написать на пуле свои инициалы, затем заряжает пистолет этой пулей. Помощник стреляет в мага, тот якобы ловит пулю ртом, потом достаёт её и демонстрирует. И да, пойманная пуля действительно украшена буквами, написанными зрителем. Как же всё происходит на самом деле?

Для фокуса используют особые пули. Это не настоящие боевые заряды, а восковые пули, которые разрываются, едва вылетев из ствола. Когда зритель пишет инициалы, то фокусник громко и подробно проговаривает, какие именно буквы написаны. За сценой его скрытый помощник пишет те же буквы на другой пуле. Пока маг одевает защитный костюм, ассистент незаметно кладёт ему в рот подписанную помощником пулю. Выпущенная из пистолета пуля разрывается, а фокусник торжественно вынимает другую пулю изо рта.

Раскройте ещё несколько фокусов, посмотрев видео.