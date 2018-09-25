6 интернет-привычек, которые вредят вашей психике

В среднем человек будет проводить около пяти лет своей жизни в социальных сетях — по данным исследования, опубликованного в 2017 году маркетинговым агентством Mediakix. Плохая это новость или нет, зависит от твоего умения контролировать свою интернет-активность. Heroine составил список привычек поведения в соцсетях, которые навредят твоему психическому здоровью.

1. Стараешься быть в курсе всего

Навязчивый страх пропустить интересное событие или возможность называется синдромом упущенной выгоды. Он тесно связан с развитием социальных сетей, но в корне такого поведения лежит базовая человеческая потребность в чувстве общности с другими людьми. Боязнь пропустить какое-нибудь массовое мероприятие или оказаться не в курсе хайповой темы заставляет тебя постоянно мониторить соцсети. Она же провоцирует на просмотр нового клипа Киркорова и Баскова, хотя раньше ты была абсолютно равнодушна к их творчеству. Как результат — тревожность и вечное залипание в смартфон.

2. Подписываешься на людей, которым завидуешь

Можно понять желание узнать побольше о любимой актрисе или певце. Совсем другие мотивы движут тобой, когда ты подписываешься на красивую жизнь красивой девочки, которая непонятно чем занимается и кроме глянцевых картинок ничего миру предложить не может. Аккаунты про роскошные путешествия, идеальные тела и сумасшедшие вечеринки не мотивируют, а лишь бьют по самооценке. Наблюдая за ними ежедневно, даже довольный своей жизнью человек впадет в депрессию. Хочешь знать больше о других странах или здоровом питании? Подписывайся на страницы, которые показывают направления для путешествий и пп-рецепты, а не красивых людей в живописных интерьерах.

3. Ввязываешься в споры в комментариях

Иногда люди в комментариях или постах несут такой откровенный бред, что сложно удержаться, чтобы не поправить их. Прежде чем вмешиваться в интернет-спор, хорошо подумай. Если это конструктивный и уважительный обмен мнениями — что бывает крайне редко — то ты можешь узнать что-то новое и даже изменить свою точку зрения. Но чаще всего, открывая комменты, ты опрокидываешь на себя такой поток бессмысленного негатива, что сложно сохранить позитивный настрой, а иногда и рассудок. Тебе не стоит тратить энергию и эмоции на то, чтобы объяснить что-то людям по ту сторону экрана. Чувствуешь потребность выплеснуть свое возмущение от какого-то поста — напиши его и не отправляй. Так ты разрядишься и не ввяжешься в неприятную беседу.

4. Переживаешь из-за чтения новостей

До того как мы стали узнавать новости из соцсетей, а не других СМИ, гораздо меньше людей интересовалось политикой, происшествиями и тем, что происходит в мире. Сегодня игнорировать новости намного сложнее — и это дополнительный источник эмоционального давления. Попробуй не переживать из-за курса рубля, напряженных отношений с другими странами или пенсионной реформы, когда они глядят на тебя из каждого второго заголовка в ленте. Но большая часть этих переживаний абсолютно бессмысленна, потому что ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Кроме того, СМИ нагнетают ситуацию и провоцируют аудиторию. Если составлять картину мира из новостных заголовков, не вникая в суть происходящего, жизнь всегда будет мрачнее, чем на самом деле. Это тот случай, когда меньше знаешь — крепче спишь.

5. У тебя слишком много подписок

Длинный перечень подписок дает тебе бесконечный запас контента, но большинство этой информации не имеет никакого отношения к твоей жизни. Действительно ли тебе нужно знать, как живет знакомый знакомого, с которым ты виделась один раз? Соцсети крадут так много времени из-за твоего нежелания дозировать время, проведенное за смартфоном, и формировать свою информационную повестку. Нажми кнопку «отписаться» ради своего психического здоровья.

6. Ты одержима лайками

Сколько раз ты берешься за смартфон, чтобы увидеть, сколько человек оценили твою новую публикацию? Когда количество лайков становится важным, это бьет по твоей самооценке и провоцирует тревожность. При этом популярность той или иной фотографии зависит от многих факторов, в том числе от времени и дня публикации. Тебе не стоит тратить столько усилий, чтобы привлечь внимание людей, с которыми ты даже не знакома в реальной жизни.