Черный зодиак: темная сторона личности

Древние эллины имели только десять знаков зодиака, которые полностью описывали личность с неприглядного ракурса. Посмотрим, к какому знаку Черного зодиака принадлежите вы.

Кентавр (8 января — 12 февраля)

Кентавр — это наполовину конь, наполовину человек. Ему сложно контролировать свои животные эмоции и инстинкты. Люди-Кентавры отличаются независимостью и редким свободолюбием.

Гарпия (13 февраля — 18 марта)

Гарпия не умеет прощать, помнит обиды до тех пор, пока жестоко не накажет обидчика. Люди-Гарпии очень мстительны.

Пегас (19 марта — 24 апреля)

Пегас имеет завышенную самооценку и ненавидит трудиться, как простые смертные. Люди-Пегасы очень эгоистичны.

Цербер (25 апреля — 30 мая)

Цербер просто пышет злобой и ненавистью. В голове людей-Церберов постоянно крутятся мысли о том, как навредить кому-то. И надо сказать, они умеют устроить «райскую жизнь» кому угодно.

Сатир (31 мая — 3 июля)

Сатиры очень похотливы. Вся их жизнь — это гонка за плотскими удовольствиями. А еще они ненавидят старость за ее немощность и угасание инстинктов.

Сирена (4 июля — 10 августа)

Сирены самые обаятельные и привлекательные. Они заманивают в свои сети, чтобы погубить, а прежде — поиметь как можно больше от своей жертвы.

Грифон (11 августа — 15 сентября)

Грифон — это существо странное: наполовину орел, наполовину лев. Не останавливаются ни перед чем, жесткие фанатики, могу даже убить за идею.

Химера (16 сентября — 22 октября)

Химера — это и лев, и змея, и коза — три в одном. Занимается вымогательством, очень лицемерна, благодаря чему всегда найдет выход из ситуации. Распознать человека-Химеру очень сложно.

Сфинкс (23 октября — 30 ноября)

Непонятно, как благородный сфинкс попал в эту компанию. Но оказывается, он очень любит все материальное, как сам Дьявол, и ненавидит все духовное.

Минотавр (1 декабря — 7 января)

Минотавр зол, свиреп и опасен. Хорошо еще, что своей воли у него нет, поэтому он просто следует за кем-то. Люди-минотавры буквально разрываются изнутри от своего гнева, порожденного самыми низменными животными инстинктами.