Женские профессии, которые сводят мужчин с ума

Недавно американские учёные-сексологи провели исследование, по итогам которого определили самую сексуальную женскую профессию. В качестве респондентов выступили мужчины от 21 до 60 лет. Результаты оказались весьма неожиданными.

Пятую строчку отдали девушкам-полицейским. Неудивительно: форма заводит не только представительниц слабого пола. А уж наручники и подобная атрибутика давно пленяют мужчин, которые любят эксперименты в постели.

Четвёртую позицию занимает профессия тренера по фитнесу. Подтянутые, спортивные и гибкие женщины — что может быть лучше? Наблюдать за ними в спортзале одно удовольствие и, конечно, это не может не рождать определённого рода фантазий. На третьем месте — горничные. Здесь, видимо, сказывается влияние фильмов для взрослых. Миленькая красотка в короткой юбке с фартучком и с перьевой метёлкой в руках — частый образ в картинах с рейтингом (18+). Вторая по популярности профессия — стюардесса. Строгий костюм, гладкая причёска, улыбка и готовность помочь в любой ситуации — вот, что сделало эту специальность сексуальной. Тем более авиакомпании предпочитают брать на борт только красивых и ухоженных девушек. Самой возбуждающей оказалась работа медсестры. Конечно, чаще всего фантазии отличаются от реальности. В больнице или поликлинике вы вряд ли встретите красотку в коротком халатике и чулках. Впрочем, мечты на то и мечты.