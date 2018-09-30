Наболело: «Родила ему дочу, а он даже машину не подарил»

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Сижу в декрете, ребенок требует внимания каждую секунду, и времени особо о чем-то думать нет, но иногда меня все равно накрывает такой обидой, слезы просто душат, не могу вздохнуть.

Мой муж на рождение ребенка мне не подарил ничего, забрал из роддома по-быстрому и умчал другу помогать, потому что обещал, и пропал до позднего вечера. Я возмутилась про себя, но высказывать ничего не стала, не было сил никаких, и была рада, что наконец-то дома. Да и с мелкой было непонятно, что делать. Грудь она поначалу ленилась брать, просто чавкала, и я с ней измучилась.

А потом узнала через общих знакомых, что он ездил помогать другу, у которого жена тоже только родила, и вот они перевозили кроватку детскую, а потом пытались ее собрать. Ну как же так, дома жена с новорожденной дочкой, а он кроватки по чужим домам собирает. И хоть бы цветочек на выписку взял. Вообще ничего!

А столько было обещаний, и в квартиру обещал прописать, и машину подарить, чтобы я в поликлинику с ребенком ездила, и луну с неба, и звезд полные карманы. Но вместо обещаний, он ездит по друзьям.

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Доча ему не интересна вообще, он не помогает купать и даже подгузники не научился менять. Про ночные вставания я даже не заикаюсь. Это все на мне. Ну и в поликлинику на своих двоих — полтора километра. Я ему дочу родила, а он мне машину не подарил. А в очередях девчонки хвастаются напропалую, кому шубу, кому тачку, кому 999 роз, бриллианты вообще у каждой первой. И только одной мне и сказать нечего, молчу, но губы предательски дрожат, еле сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться.

Выводы я для себя сделала, при первой же возможности свалю и верность особо хранить не буду, а дочку воспитаю, чтобы она его ни во что не ставила. Как он мне, так и я ему.