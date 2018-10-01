Главные проблемы в жизни и как с ними справиться

Человек — существо, которое только и занимается решением проблем, от изобретения колеса до создания интернета. Но проблемы в нашей собственной жизни часто кажутся абсолютно неразрешимыми, а чем больше ты задаешься каким-то вопросом, тем сильнее он начинает на тебя давить.

Если ты хочешь жить немного счастливее, тебе наверняка нужно отодвинуть свои проблемы на задний план и попытаться сконцентироваться на положительных эмоциях. Но психологи утверждают, что каждая проблема, какой бы сложной она ни казалась — на самом деле сводится к одной из четырех главных проблем современного человека, с которыми сталкиваются абсолютно все. У каждой из них есть решение, так что обрати внимание, не упустила ли ты что-то из виду.

Постоянный стресс и усталость

Один из десяти жителей Британии заявляет, что всегда находится в стрессе, едва ли не всю свою жизнь. В России, по приблизительным оценкам, примерно 70% россиян постоянно находятся в состоянии стресса, а треть всего населения — в состоянии сильного стресса, и этот уровень постоянно растет. Времяпровождение в интернете абсолютно не смягчает ситуацию, а психологи заявляют, что если телефон всегда находится в поле зрения — только мешает тебе сосредоточиться на делах. При этом совершенно неважно, сколько приложений ты загружаешь, будь то ограничители времени в соцсетях или средства для медитации. Как исправить: Стресс легко устранить, если изменить несколько ежедневных привычек. Наладь режим дня, просыпайся раньше, чтобы немного почитать или записать в дневник мысли для правильного настроя. Откажись от книг, которые кажутся тебя давящими и скучными. Сократи количество сахара в рационе и переработанных продуктов, а также добавь пищу с высоким содержанием клетчатки и стимуляторов производства коллагена. Хотя бы раз в неделю делай то, что ты хочешь — только для себя и ни для кого другого, пусть даже это будет бесполезная мелочь. Прогуливайся в обед и после работы и приглашай друзей для прогулки. Главное условие — ни один из вас не должен брать в руки телефон. Начинай с малого, если одна только эта мысль вызывает у тебя беспокойство — попробуй переключить телефон в авиарежим хотя бы на два часа.

Поставленных целей никак не удается достичь

Наверняка ты не достигаешь поставленных целей в своей работе. Возможно, это касается твоей физической формы, а возможно — повышения в должности, в любом случае, все сделанные тобой шаги так и не привели к нужному результату. Эта ситуация дает чувство демотивированности и разрушает уверенность в себе. Но одна небольшая кочка на дороге не должна определять тебя или менять что-то в твоих целях. Как исправить: Цель может быть великой, но до тех пор, пока у тебя нет плана — она останется недостижимой. Пока ты не возьмешь в руки бумагу и ручку, ты не сдвинешься с места. Составь план действий и регулярно отслеживай свои привычки — каждый ли день ты трудишься для улучшения своих показателей? Записывай области, над которыми тебе нужно поработать — будь то черты характера или знания. Пусть ты и не достигла своей цели, но ты активно над этим работаешь, а это лучше, чем ничего.

Отношения закончились

Будь то дружба, семья или романтические отношения — расставание никогда не бывает легким. Это может привести тебя к ощущению бесполезности, тоске и обиде, а также позволить ухудшиться отношениям с другими людьми. Но ты можешь это исправить, даже если уже не вернуть человека. Как исправить: Помни, что отношения заканчиваются постоянно: дружба угасает, с партнером возникает все больше споров, а семья может обрести совершенно новые взгляды на то, как стоит жить. Тебе нужно пойти дальше: выслушать другого человека и понять его точку зрения. Если она все еще тебе не близка — двигайся дальше. Мир — огромное место, полное интересных людей, даже если сейчас ты чувствуешь себя одинокой. Держи голову выше и пообещай себе знакомиться хотя бы с тремя новыми людьми каждую неделю.

Общественное мнение

Ты могла услышать плохой комментарий о своей работе или боишься знакомиться с новыми людьми, потому что беспокоишься, какое впечатление производишь. Возможно, ты паникуешь от того, что приглашаешь много людей на мероприятие и не можешь понять, сколько человек на самом деле заинтересовалось событием. Или ты волнуешься о том, какое впечатление произведет твоя новая фотография в соцсети — в любом случае, страх быть неправильно понятым окружающим серьезно мешает твоим целям и ощущению счастья. Как исправить: Если люди смеют осуждать тебя — это остается на их совести. К сожалению, осуждать всех вокруг — вполне привычное состояние для людей в нашей стране, так что просто наслаждайся происходящим, не обращая внимания на саркастичные комментарии. Если ты слышишь негативный отзыв о своей работе — помни, что это мнение всего лишь одного критика, и получи из этого больше пользы, обратив внимание на свои слабые стороны. Бери слова в голову, а не принимай близко к сердцу — и становись увереннее от каждого этапа своего развития.

Есть ли у тебя проблема, которая не входит в этот список?