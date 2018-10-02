9 правил офисного этикета

Мало кто будет спорить с тем, что в офисе мы проводим большую часть своего времени, поэтому и вести себя там следует соответственно. Мы собрали несколько основных правил поведения, которые помогут вам не только наладить отношения с коллегами, но и продвинуться по службе.

Не игнорируйте приветствия

При входе в офис следует здороваться и вежливо отвечать на приветствия. Кажется, что данное правило должно быть известно абсолютно всем, вот только не все, увы, ему следуют. Не стоит демонстративно отворачиваться или с угрюмым видом проходить на свое рабочее место, также, как и устраивать панибратство с объятиями и поцелуями. Легкой улыбки, кивка головы и нейтрального «доброе утро/день» будет вполне достаточно. Эксперты напоминают, что умение применять хорошие манеры на практике, так же, как и знание офисного этикета, принесут пользу вашей карьере и помогут зарекомендовать себя успешным человеком в глазах окружающих.

Не превращайте свое рабочее место в салон красоты

Даже если по пути в офис вы попали под сильный ливень или ураган — это не повод превращать свое рабочее место в филиал салона красоты. Намечающееся свидание вечером или потрескавшийся лак на ногтях тоже не являются основанием для приведения себя в порядок прямо в кабинете, где кроме вас находятся и другие люди. Прихорашивайтесь в туалете, ведь в противном случае, запах лака (и для ногтей, и для волос) или аромат стойких духов способны вызвать не только головные боли, но и аллергические реакции у некоторых личностей.

Офисный стол должен отражать ваш профессионализм, а не личность

Даже если вы увлекаетесь живописью, плетением макраме или вышиванием крестиком, не стоит развешивать все это над своим рабочим столом. Безусловно, ваши действия понятны — вы хотели похвастаться перед коллегами и показать, что вы творческая личность. Однако эксперты рекомендуют все вещи, которые не относятся непосредственно к вашим обязанностям, держать в закрывающемся ящике и демонстрировать от случая к случаю. А на рабочем столе оставить лишь те предметы, которые не будут отвлекать вас или ваших коллег от основного процесса.

Уважайте чужое пространство

Согласно этикету, если вы входите в кабинет коллеги, то вы не должны стучать, тем самым вы даете понять человеку, что не подозреваете его в каких-либо посторонних занятиях. Но это не распространяется на руководителя. Стучать в кабинет шефа принято в том случае, если нет секретаря, который может предупредить начальство о вашем визите. И если ваш руководитель разговаривает по телефону, но жестом показывает, что можно войти, тогда смело заходите. В противном случае следует прикрыть дверь и дождаться окончания разговора.

Личные телефонные переговоры проводите за пределами кабинета

Особенно важно соблюдать это правило, если все сотрудники находятся в одном пространстве и вынуждены быть невольными свидетелями ваших переговоров. Представьте себе, насколько им «интересно» знать, что ваши родители достроили дом, ребенок вновь принес плохую отметку из школы, а вы были у нового косметолога, который вам категорически не понравился. Прибавьте сюда еще тот факт, что вас в одной комнате находится человек 20-40 и у каждого найдутся «личные» темы, которые надо обсудить именно в рабочее время и никак иначе. Во-первых, это отвлекает ваших коллег и не дает им сосредоточиться на рабочем процессе, а во-вторых, вы рискуете стать объектом обсуждения (осуждения и сплетен). Вам это нужно? Кстати, то же самое касается и важных телефонных переговоров. Если вам нужно срочно решить какой-то серьезный вопрос, то выйдите из общей комнаты туда, где вам не помешают, и вы не будете действовать на нервы другим людям. Кстати, эксперты советуют ставить свои мобильные телефоны на беззвучный режим, когда вы находитесь в офисе. Чтобы ваш ритмичный рингтон не мешал окружающим.

Первым трубку кладет начальник

Да-да, именно так! Если вы позвонили руководителю по какому-то вопросу (не важно, личному или рабочему), то по правилам этикета вы должны дождаться, пока ваш шеф первым закончит разговор. Поэтому наберитесь терпения и ни в коем случае не кидайте трубку (или не обрывайте собеседника на полуслове словами «Ой, мне некогда, я перезвоню»). Как минимум это невежливо. Если же вы звоните равнозначному с вами по статусу сотруднику, то по правилам этикета, трубку первым должен положить тот, кто, собственно, позвонил.

Не разбрасывайте верхнюю одежду и личные вещи где попало

Не лишним будет напомнить, что, например, пальто, куртки и прочую верхнюю одежду следует оставлять в гардеробе, а не вешать на спинку стула, не бросать на стол, диван, кресло и прочие поверхности. Что касается зонтов, то их тоже не принято сушить в открытом виде в кабинете. Мало того, что это не вежливо, так еще и создает препятствия для перемещения. Поэтому зонт можно оставить либо в гардеробе, либо сушить в сложенном виде там, где он никому не будет мешать.

Никакой еды на рабочем месте!

Просто запомните, что еда на рабочем месте — табу! Сейчас практически во всех компаниях (даже небольших) предусмотрено что-то вроде кухни, где вы можете спокойно перекусить, выпить чай или кофе, а заодно и отвлечься ненадолго от своих служебных обязанностей. Если же такого помещения не предусмотрено, тогда следует поискать столовую/кафе/ресторан, находящийся поблизости и ходить на обед туда (обычно там предусмотрены специальные цены и акции для сотрудников ближайших компаний). Но если в силу ряда причин вы никак не можете оторваться от своего компьютера (годовой или квартальный отчет, или срочная презентация), тогда ни в коем случае не приносите на свое рабочее место еду с резкими острыми запахами. Ваши сослуживцы не должны страдать от ароматов, исходящих от ваших блюд, лишь потому, что у вас не получилось устроить себе полноценный обед в специально отведенном для этого месте.

Правильная кружка — залог успеха

Казалось бы, кому мешает ваша кружка? Однако эксперты уверяют, что чем на ней менее оригинальные принты и надписи, тем более серьезным человеком вы выглядите в глазах окружающих. Лучше, если ваша посуда будет однотонной, но не кричащих оттенков. Иначе это будет неким сигналом, что вы все еще не повзрослели, поэтому какие-то важные проекты вам поручать не стоит.