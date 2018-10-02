Как выглядит самая красивая телохранительница Европы

10 фактов и горячих фото самой красивой телохранительницы Европы

Симоне Даумантене 31 год, она охранница и телохранительница президента Литвы Дали Грибаускайте. И что, скажете вы. А то, ответим мы, что девушка — настоящая красотка, словно звезда боевика, сошедшая с экрана. Притом что ее работа отчасти заключается в том, чтобы быть незаметной, фотографам порой сложно не обращать внимания на персону, что идет за спиной у президента — телохранительница слишком хороша собой. Смотрите сами.

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Как признается сама Симона, она с детства хотела профессионально заниматься спортом — много тренировалась в скоростной езде на велосипеде, завоевывала медали и выигрывала марафоны. Позднее девушка переквалифицировалась и стала работать тренером в спортивном клубе в Вильнюсе, где ее заметил сотрудник службы безопасности высокопоставленных чиновников федеральной администрации.

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Изданию 15min.lt удалось поговорить с Симоной, хотя девушка долго отказывалась от каких-либо интервью, объясняя это тотальной занятостью и невозможностью говорить о своей работе из соображений безопасности первого лица Литвы. Однако о прошлом говорить никто не запрещает, и Симона сдалась. Она рассказала журналистам, что однажды во время тренировки тот самый таинственный человек из департамента безопасности подошел к ней и предложил попробовать свои силы в охране. Проще говоря, стать телохранителем.

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Симона признается, что поняла тогда, чем хочет заниматься в жизни — это предложение было для нее своего рода личным откровением.

«Я патриот, — говорит о себе Симона. — Поэтому для меня это не просто работа, которую я, конечно же, выполняю максимально добросовестно. При исполнении я чувствую еще большее чувство ответственности, которое, вероятно, сопровождается осознанием того, что я отвечаю за защиту людей, которые управляют моей любимой страной. Я думаю, что человек, работающий в нашем сервисе, должен быть патриотом».

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Впрочем, некоторые подробности своей работы Симона все же раскрывает. Она спокойно рассказывает про распорядок дня. По ее словам, рабочий день телохранителя начинается ровно во столько, во сколько начинается рабочий день президента или любого другого охраняемого лица (объекта). Приходится ли работать в Литве или за рубежом — телохранитель всегда сопровождает объект на всех встречах и мероприятиях. Как протокольных, так и нет.

«Я думаю, что женщины, которые работают на так называемой мужской работе, делают это лучше, чем некоторые мужчины. Женщинам гораздо труднее, потому что они должны соответствовать мужскому уровню, но они более ответственны и более совершенны. Женщины всегда должны что-то доказывать».

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При этом Симона соглашается, что сравнивать мужчин и женщин вряд ли имеет смысл — с позиции силы мужчины всегда будут выигрывать, а женщина, вполне вероятно, быстрее отреагирует и сориентируется в той или иной форс-мажорной ситуации.

Говоря о тренировках и поддержании формы, Симона улыбается: «Да, мне вообще не нужно тратить деньги на тренажерный зал и поддержание себя в форме». Но это лишь одна сторона медали. Вторая — это обязательные регулярные интенсивные тренировки, постоянные сборы и учения, максимально приближенные к боевым действиям, и тесты на стрессоустойчивость и психическое здоровье. Что ж, вполне объяснимо — люди той профессии, к которой принадлежит Симона, не имеют права на ошибку. Более того, эта ошибка может стоить жизни не только им, но и их объекту, а также людям вокруг.

«На обучении мы моделируем ситуации, которые могут серьезно помочь в жизни, если что-то произойдет. Мы постоянно совершенствуем навыки оказания первой помощи. Но в повседневности моя работа заключается по большей части в наблюдении — я постоянно слежу за ситуацией. Если человек подозрительный, я начну смотреть на него еще больше. Я чувствую себя более спокойно, зная, что, если что-нибудь когда-нибудь случится, я смогу оказать первую помощь. Когда я на работе, я постоянно анализирую окружающую среду и сравниваю ее с ситуациями, которые мы моделировали».

Симона признается, что страх ей не чужд. И смеется, когда уточняет, что очень боится пауков.

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«Я нереально боюсь пауков! У меня этот страх из детства. Страх ослабляет человека, но я твердо знаю, что в случае необходимости любую фобию можно преодолеть».

А теперь выдыхаем, она все же не киборг. Симона — счастливая жена и дочь. Она рассказала литовским журналистам, что ее бабушка и мама — чиновники, а супруг — военный. Телохранительница признает, что ее мама, хоть и понимает специфику работы людей в охране, все же очень переживает за свою девочку. Вероятно, поэтому сама Симона пока не спешит становиться матерью — ответственности здесь, пожалуй, не меньше, чем в работе телохранителем президента.

Наверняка у вас не получилось не заметить довольно яркую татуировку на правой руке Симоны Даумантене. Журналисты 15min.lt спросили ее и об этом. Оказалось, что красивый цветочный орнамент Симона сделала еще до поступления на службу в штат охраны президента. Впрочем, никаких проблем при поступлении это не вызвало. Более того, некоторые коллеги Симоны (мужчины) полностью «забиты» — от шеи до лодыжек. Этого, конечно же, не видно под официальным костюмом.

Сама девушка-телохранитель, рассказывая про тату, еще раз подчеркнула, что внешность человека порой вовсе не имеет значения, главное — его поведение, его цели и мотивы. Их она вычисляет ежедневно и уже привыкла, что язык тела говорит гораздо больше, чем то, во что это тело одето.