Что нужно знать о френдзоне

Возможно, вы даже не догадываетесь, что находитесь во френдзоне. Френдзона — это та самая ситуация, когда вы влюблены, но объект вдохновения воспринимает вас только в качестве друга. Это довольно некомфортное положение для каждого из нас. Так как же понять, могут ли ваши отношения могут выйти на новую ступень развития или вы так и останетесь друзьями?

Если вы лишены чувства юмора, это уменьшает ваши шансы на отношения. Человек, который игнорирует ваши шутки, скорее всего, не воспринимает вас как своего будущего партнера.

Вероятнее всего, человек, которому вы нравитесь, будет с вами проводить больше времени. Когда вы во френдзоне, вам не уделяют особого внимания и пренебрегают тем временем, которое можно провести вместе с вами.

Хороший признак того, что френдзоны нет — это когда вы часто появляетесь на людях вместе. Человек хочет показать обществу, что он может предложить вам стать его парой. Если такого не происходит — значит вы во френдзоне.

Психологи считают, что чаще влюбленными оказываются парни, а на месте объекта обожания находятся девушки.