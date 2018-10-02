Признаки, что мужчина пытается вас контролировать

Почти 20 лет спрашивала разрешения у мамы, всю остальную часть жизни — у мужа. Это не любовь, а контролирующее поведение. Если в случае с мамой до определенного возраста оно вполне оправдано, к мужчине вы попадаете уже сформированной личностью с полным правом на самостоятельность. Распознать в своем партнере нездоровую тягу к контролю важно в самом начале отношений, пока вы еще в состоянии вернуть себе личное пространство. Heroine собрал основные признаки контролирующего поведения и расскажет, как ему противостоять.

1. Слишком заботлив

Легко пропустить контролирующее поведение на ранней стадии отношений, ведь в это время оно маскируется под ухаживания, романтику и прочие рыцарские атрибуты. Когда мужчина делает за вас заказ в ресторане или советует, в чем туда пойти, это может быть скрытой попыткой проявить силу. Дальше последуют рекомендации, с кем вам общаться и как проводить свободное время. Проблема такого поведения в том, что все ваши попытки ограничить его вмешательство воспринимаются в штыки — ведь мужчина «хочет как лучше» и мешает вам принимать решения якобы из добрых побуждений.

2. Ревнует, когда вы проводите время не с ним

Если мужчина хочет участвовать буквально во всем, что происходит в вашей жизни, это серьезный красный флаг. Как отмечает адвокат, специализирующийся на проблеме насилия в семье, Лара Хольц:

Контролирующие интимные партнеры часто проявляют ревность, которая может быть лестной в начале отношений, но будьте осторожны: ревность — это признак неуверенности и собственничества.

Желание проводить больше времени вместе в начале отношений естественно, но вы должны сохранять автономность, если не хотите потом всю жизнь таскать мужчину на встречи с подругами или корпоративы.

3. Наказывает молчанием

Обращайте внимание на партнера, который отвечает на ваше несогласие демонстративным молчанием.

Эта тактика, также известная как уход, предназначена для того, чтобы наклонить маятник власти к контролирующему партнеру, — объясняет Хольц. — Так он заставляет жертву, отчаянно нуждающуюся в примирении, унижаться, чтобы получить прощение.

Вы можете убеждать себя, что он молчит, потому что расстроен или не хочет конфликтовать. На самом деле такой прием не более, чем манипуляция.

4. Не одобряет ваших друзей и семью

Попытка изолировать партнера от друзей и родных — классический признак управляющего партнера. Такой мужчина хочет уменьшить социальное влияние на свою девушку, чтобы ее проще было контролировать. Стоит быть настороже, если мужчина без видимой причины плохо отзывается о вашей близкой подруге или жалуется, что вы слишком много общаетесь с семьей. Оставшись без внешней поддержки, вы станете легкой мишенью для его манипуляций.

5. Не уважает вашу конфиденциальность

В паре не должно быть секретов друг от друга — вот главный аргумент контролирующего партнера. Ваш телефон — его телефон, ваша почта — его почта, ваши мысли — ну вы поняли. Откровенность в отношениях важна, но только в той части, которая касается вас обоих. Вы по-прежнему имеете право на личную жизнь, секретные чаты с подругами и прочие радости независимого человека. Только вы решаете, давать ли мужчине пароль от своих соцсетей и банковской карты. Это та часть жизни, которая касается лишь вас. Если вовремя не остановить попытки партнера контролировать все ваши взаимодействия, это может быть небезопасно не только для вас, но и для тех, с кем вы общаетесь.

Что делать, если партнер вас контролирует

По мнению Лары Хольц, отношения с контролирующим партнером можно спасти при условии, что вы в состоянии установить твердые личные границы, а он — принять их. Как только чувствуете, что мужчина напрягает вас своим вмешательством, сразу открыто поговорите с ним об этом. Если вовремя не остановить контролирующее поведение, оно может обостриться и привести к более серьезным психологическим или даже физическим злоупотреблениям. В случае, когда парень не готов идти на компромиссы или обещает, но не делает этого, лучше прекратить отношения, а не пытаться изменить человека или жить по его правилам.