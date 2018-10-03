Люди «из прошлого», с которыми не стоит общаться

«Старый друг — лучше новых двух», — с этим утверждение, знаком, пожалуй, каждый из нас. Однако психологи уверяют, что в некоторых случаях от так называемых старых друзей-приятелей лучше держаться подальше, для вашей же пользы. Рассказываем, с какими людьми из вашего прошлого лучше не иметь ничего общего и почему.

Школьные приятели, которые вас обижали

Если вас каким-то ветром занесло на встречу выпускников (сочувствуем и советуем пропускать подобные школьные посиделки под любым предлогом) и вам вдруг на шею бросаются ваши бывшие одноклассники, которые когда-то своими действиями отравляли вам жизнь в школе, постарайтесь вежливо поздороваться и оставить их наедине с собственными воспоминаниями. Ведь, как обычно и бывает, они сохранили в памяти лишь яркие моменты из школьной жизни, а вот эпизоды травли или издевательств над одноклассниками полностью стерлись из их памяти. Но вы, в отличие от них, никогда не забудете тот кошмар, в который превратились ваши лучшие годы, да и теперь, бывает, вы просыпаетесь по ночам в холодном поту от воспоминаний об унижении и тирании. Поэтому не стоит делать вид, что все хорошо, и вы всех простили. Лучше вообще не встречаться с подобными людьми, чем, пусть невольно, поощрять все их выходки.

Закадычные подруги, которые уводили ваших мужчин

Женской дружбы не бывает и это из раза в раз доказывают определенные представительницы прекрасного пола, коварно уводя мужчин своих подруг и разрушая семьи. Поэтому если и на вашем пути повстречались такие подруги, которые когда-то разрушили ваши отношения с любимым человеком, то, даже встретив их снова на своем пути, не спешите восстанавливать контакты и снова впускать их в свою жизнь. Вспомните, сколько боли и отчаяния вам доставили их действия, и как тяжело вам далось восстановление. И пускай время расставило все по своим местам, и теперь вы им даже в некоторой степени благодарны за то, что у вас не сложилось ничего с вашим избранником, просто не стоит открывать свое сердце тому, кто однажды сломал вашу жизнь и, при первой же возможности, сделает это снова, не сомневайтесь.

Родственники (или соседи), сделавшие вашу жизнь невыносимой

Да-да, жизнь — штука непредсказуемая и иногда получается так, что самые близкие люди подставляют вас больше всего. Например, вспомните, в подростковом возрасте некая тетя Таня распускала про вас сплетни, оговаривала вас в глазах остальных родственников и вообще сделала вас эдаким «мальчиком для битья». В итоге, от вас все отвернулись и ни на одном семейном празднике вам не были рады. Вы все свое детство и отрочество мучились и терялись в догадках, что же вы такого плохого сделали этой своей тете. Причина оказалась весьма банальна. Во-первых, эта дамочка завидовала вашему семейству, что они такие благополучные, дружные, еще и детей воспитали достойно. А во-вторых, таким образом, она пыталась настроить всю родню против вас, чтобы, так сказать, исключить вас из списка наследников. И такое бывает в жизни, увы. Действуя исподтишка, эта женщина потихоньку оговаривала всех своих родственников в надежде, по итогу остаться единственной обладательницей заветного наследства.

Или, например, некая бабушка Маша, с виду божий одуванчик, также рассказывает соседям небылицы о вас и выставляет вас в самом невыгодном свете. Нет, вы абсолютно ничего плохого ей не сделали, но она просто нашла, как ей показалось, прекрасную кандидатуру, на которой и вымещала всю свою злость и недовольство жизнью. Поэтому смело оставляйте этих «доброжелателей» в своем прошлом и спокойно занимайтесь своим будущим.

Деловые партнеры, подставившие вас в самый ответственный момент

Люди, которые не смогли поддержать вас в определенной ситуации или решить какой-либо важный вопрос, не могут называться вашими партнерами и, соответственно, рассчитывать на продолжение сотрудничества. И если вы все еще сомневаетесь, давать ли им второй (третий) шанс, просто вспомните об упущенной выгоде и о том, что вам теперь придется самостоятельно справляться со сложной ситуацией и налаживать весь процесс. Особенно тяжело решиться на разрыв, если вы начинали дело со своими приятелями, которые затем вас крупно обманули (не вернули долг, сорвали поставку и так далее). Но, психологи напоминают, что если люди поставили вас однажды, то ничто не помешает им сделать это снова. Поэтому не испытывайте судьбу и идите дальше без них.