Как стать всеобщей любимицей

Репутация — вещь приобретаемая, которая складывается из отношения к жизни, коммуникабельности и меры вашей отдачи в любых сферах, будь то работа или хобби.

Если вы хотите приобрести позитивный настрой по отношению к собственной персоне со стороны окружающих, то трудиться придется уже с первого дня и вплоть до последнего. А главное, репутация — это умение показать себя с правильной стороны и как можно дальше спрятать своих внутренних демонов, если, конечно, они у вас есть.

Каждое ваше действие создает тонкую нить поступков, которые позже становятся вашей характеристикой. А правильное отношение окружающих гарантирует вам стабильность, карьерный рост, в конце концов, просто поддержку в нужный момент. Нуждаетесь ли вы в позитивном отношении общества или нет, решать вам, но если ответ положительный, редакция WMJ.ru делится пятью самыми простыми и в то же время действенными способами, которые помогут завоевать всеобщее восхищение и уважение.

Все свое ношу с собой!

В те трудные моменты, когда эмоции зашкаливают, вы наполнены злостью или ненавистью, научитесь сдерживать подобные порывы. К сожалению, вряд ли кто-то захочет распить вместе с вами чашу проблем и разочарований. Более того, есть риск прослыть в обществе истеричкой, несмотря на то что у вашей печали могут быть весомые причины. Запомните: чем проще людям с вами, тем лучше.

Равенство как философия

Даже если коллеги ниже вас по статусу и карьерной лестнице, не стоит начинать строить с ними диалог свысока. Это гарантирует уважение ваших подчиненных. Как сказал Шарль Луи Монтескье: «Не нужно быть выше людей, нужно быть вместе с ними». Командный дух еще никому не причинял вреда, только улучшал работоспособность коллектива в целом.

Продуманный план

Каждый человек мечтает о стабильности, будь то семья, карьера, зарплата и многое другое. Наша редакция советует вам составить индивидуальный план, рассчитанный до мелочей. Например, всегда приходите вовремя, обещанную работу делайте в срок. В общем, ваша задача — создать вокруг себя доверительную атмосферу, чтобы каждый сотрудник понимал, что на вас можно положиться.

Уверенность в себе

На подсознательном уровне любой человек способен уловить внутренние вибрации другого человека. Поэтому у вас должен быть духовный стержень, будьте всегда уверены в себе, это заставит вашего собеседника в любом случае проявлять уважение и считаться с вашим мнением.

Для меня не бывает плохой погоды

Что бы ни случилось, не поддавайтесь на провокации, всегда реагируйте на все происходящее с холодным рассудком. Переждите взрыв эмоций и произведите правильную оценку ситуации. Не проявляйте слабину. Даже если вам не нравится коллектив или ваш босс, а может, и компания в целом, сохраняйте нейтральность. Тогда коллеги будут видеть вашу силу и не смогут найти ваши слабости. В общем, как и у природы, у вас не должно быть плохой погоды и невыгодно выставляющих вас ракурсов.