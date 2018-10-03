Во власти энергии: какая чакра управляет вами

Согласно древнеиндийской традиции, существует семь чакр. Это семь центров осознанности, каждый из которых отвечает за какое-то качество, сферу жизни. В зависимости от того, что важнее лично для нас, мы находимся под влиянием какой-то одной чакры. Для того, чтобы определить, какой именно, ответьте на вопрос: что для вас важнее всего? Это может быть безопасность, удовольствие, власть, любовь, творчество, интуитивное чувствование, чувство гармонии и связь с Высшим.

Вы можете выбрать один вариант ответа, а можете расставить эти понятия в порядке убывания важности: от самого важного к менее значимому. В любом случае, вы получите одну чакру, сила которой оказывает наибольшее влияние на вашу жизнь.

За безопасность отвечает красная чакра, муладхара. Она — самая древняя и самая нижняя. Если вы выбрали ее, то ваша энергия — сильная, смелая. Порой вам не хватает этой смелости, тогда просто начните действовать активно, и энергия поступит.

Удовольствие находится во власти чакры оранжевого цвета, свадхистаны. Здесь много телесного и сексуального наслаждения, эта чакра уравновешена, когда мы получаем много радости и не зажимаем свои импульсы. Так что если это ваша ведущая чакра, просто позвольте себе быть собой.

Власть — это про желтую манипуру. Люди, чьей ведущей чакрой является манипура, бывают счастливы от активного проявления себя в социуме и очень страдают, когда их общественная жизнь и карьера не такие, как хотелось бы. Не бойтесь проявлять себя и показывать свой соревновательный нрав.

За любовь отвечает анахата-чакра. Она зеленого цвета — цвета милосердия и жизни. Если это ваша ведущая чакра, не сдерживайте свои душевные порывы, любите себя и тех, кто рядом, избавляйтесь от обиды и злобы — они очень губительны для вас.

Вишудха-чакра (она голубая) управляет нашим самовыражением и стремлением к индивидуальному творчеству. Чем лучше она развита, тем более свободно мы выражаем свои мысли и чувства, транслируем новые идеи всему миру. Чтобы все было в порядке, не забывайте рассказывать о себе и том, что для вас важно. Не затыкайте себе рот.

Те, кто особое место в жизни отводит интуитивному чувствованию, кто живет иррационально, интуитивно, опираются на работу аджны. Это одна из высших чакр, ее гармоничная работа напрямую зависит от того уровня ментального спокойствия, который мы имеем. Если чувствуете неполадки — просто устройте себе информационный детокс.

Сахасрара заведует связью с высшими силами. Это самая чистая, самая высокая чакра (она фиолетового цвета и находится на макушке). Те, чья сахасрара развита, обладают поистине чистым сознанием и сами все про себя знают.