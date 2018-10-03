Порочный круг: как вырваться из нищеты

Часто люди считают бедность приговором, не думая, что основная причина такого положения — неверное восприятие своих возможностей и «умирающие» стериотипы о богатых и нищих.

Задайте себе вопрос: «Почему я бедный? Что я сделал для того, чтобы перестать быть таким?». После этого сверьте ваши ответы с нашими рекомендациями, возможно, они подскажут вам дорогу к обеспеченной жизни.

1. «Надо больше зарабатывать или меньше тратить». Каков ваш подход? Если второй, то знайте: жесткая экономия — это не мудрость, а образ жизни неудачника. Все усилия такого человека направлены не на развитие и поиск возможностей заработка, а на поддержание бедности.

2. Нерациональное расходование денег. Покупки в кредит вещей, которые вы не можете себе позволить или сиюминутные траты, чтобы получить удовольствие, вместо того, чтобы вложиться в повышение квалификации или переобучение на более оплачиваемую специальность.

3. Финансовое положение часто определяется именно вашим мышлением: установка на бедность в вашей голове. Если все так плохо, вы и не ищете возможности для повышения дохода.

4. Мнимое ощущение стабильности часто бывает причиной низкого дохода. Человек долгое время держится за низкооплачиваемую работу потому, что его пугают перемены.

5. Низкая самооценка часто не дает человеку претендовать на более высокую должность или зарплату. Осознайте свои сильные стороны, и появятся варианты улучшения финансовой ситуации.

6. Фиксируйте свои достижения, даже самые, на ваш взгляд, незначительные. И перечитывайте их в сложные моменты жизни. Вы увидите, что вам уже однажды удалось справиться с какой-то ситуацией, значит, получится снова.

7. Перестаньте жаловаться и жалеть себя. Таким способом вы фиксируетесь на своих неудачах, а их внутреннее постоянное переживание отнимает последние силы и энергию.

8. Постарайтесь сменить окружение ноющих неудачников, на более успешных и позитивно мыслящих людей. Общение с такими людьми сначала может показаться некомфортным, но, попробуйте обратить это себе на пользу: присмотритесь внимательнее, как эти люди воспринимают жизненные трудности и как действуют — это может послужить для вас мощным толчком к изменению собственной ситуации.

9. Бедные люди часто живут стереотипами: «деньги зарабатывать тяжело», «богатые люди — нечестные люди» и т.п. При такой философии все ваши подсознательные усилия будут направлены на убегание от денег, а не на их получение. Меняйте взгляд на проблему!

10. Помните, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — причины.