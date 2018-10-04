5 мощных психологических приемов в общении

Несколько приемов из психологии, которой случайно или намеренно применяют в общении некоторые люди. Полезно знать!

Выдают глаза

Когда в компании кто-то рассказывает удачную шутку, все начинают смеяться. В этот момент каждый инстинктивно смотрит на наиболее симпатичного ему человека. Причем это же и работает на просто общение. Находясь в окружении большого числа людей, рассказчик будет инстинктивно большую часть времени смотреть именно на того человека, который изначально показался ему близким по духу.

От ответа не уйти

Если вы задали собеседнику вопрос, на который он ответил крайне уклончиво, можно не переспрашивать. Молча посмотрите ему прямо в глаза — человек поймет, что ответ вас совсем не устроил, и продолжит разговор.

Сомнениям — твердое "нет"

Фразы в духе "мне кажется", "наверное" и т.д. нужно искоренять из своего лексикона. Они придают оттенок неуверенности всему сказанному.

Уверенность — это ключ

Уверенный в себе человек действительно более симпатичен окружающим. Полюбите себя: благодаря или вопреки всему.

Лучшая защита — сесть поближе

Если у вас наметилось собрание, на котором, вероятно, не избежать нагоняя, то пойдите на хитрость. Сожмите волю в кулак и, превозмогая страх, сядьте рядом с человеком, от которого вы ожидаете критику в свой адрес. Психологически ему будет тяжелее наругать того, кто находится с ним так близко.