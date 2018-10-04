«Метался и постоянно врал»

Мужской взгляд: «Я назвал в честь нее участок дороги»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем:

Судьба отправила меня работать на один крупный проект в Казахстан. Я проработал несколько лет там, был женат, супружеский долг исполнял, но в один миг все изменилось.

Мне было 38 лет, а ей 29. Она зашла в мой офис вместе с коллегами, чтобы познакомиться для дальнейшей совместной работы. Ее скромность давала понять, что она испытывает немного неудобства и чувство интереса ко мне. Поговорив, я начал понимать, что она очень меня сильно заинтересовала. Я написал ей под предлогом обсудить рабочие моменты, она согласилась. К моему удивлению, наши симпатии были взаимные, у неё никогда не было парня европейской внешности, а у меня девушки азиатки.

Внешне она выглядела как обычная молодая казашка, невысокого роста с четкими чертами лица, и стройной фигурой.

Я метался, не знал как мне поступить с семьей, постоянно врал и уезжал с ней отдыхать, на вахте свободное время отдавал только ей, мы слились как один бронзовый слиток, я наслаждался ею, а она мной.

Но рано или поздно всему приходит конец, она попросила четкую позицию, и я струсил, что откажись от своей семьи, я предам их. Поступил, как обычно поступают все трусы: я сказал, что не смогу оставить семью.

Долго ждать ответа мне не пришлось, её письмо было коротким и сдержанным:

«Не пиши, не ищи меня и не звони, я исчезла для тебя, все было как в сказке, вот только продолжения нет!».

Вот уже три года как я не знаю о её судьбе.

Каждый день я думаю о ней, пишу ей в скайп, который она отключила, письма и шлю ей фото. На проекте в честь нее назвал участок дороги. Сложно было объяснить руководству значение этого названия, но благодаря тому, что я был подготовлен к этому вопросу, они приняли. Я даже написал ее имя на скале краской, как какой-то подросток.