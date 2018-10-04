Зачем студентки встречаются с богатыми «папиками»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💄Clover Pittilla💋 (@cloverpittilla) 15 Дек 2015 в 7:04 PST В то время как многие студенты берут кредиты или совмещают работу с учебой, чтобы оплатить университет, 22-летняя студентка Кловер Питтилла ни в чем себе не отказывает. Она сидит на сайтах знакомств, где состоятельные мужчины ищут себе молодых подружек, и не видит в этом ничего плохого.

Кловер Питтилла — так называемая Sugar Baby («сладкая девочка»). Она состоит в отношениях с состоятельными мужчинами, которые старше ее (Sugar Daddy). Девушка встречалась в общей сложности с 11 «папочками», которых она находила на специальном сайте Seeking Arrangement и в инстаграме. Среди ее ухажеров были и банкиры, и генеральные директора, и владельцы ресторанов.

Суть таких отношений предельно проста. Мужчины, у которых нет времени на полноценные ухаживания за женщинами, ищут молодых красивых девушек, которые не будут доставлять много хлопот, будут сопровождать на встречах и в целом играть роль красивого украшения. За это мужчина готов платить.

Питтилла говорит, что цену за встречи она назначает разную.

«Иногда я назначаю свидание за 100 фунтов, но могу зарабатывать и тысячи в месяц, если захочу. Все зависит от настроения и наличия времени». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💄Clover Pittilla💋 (@cloverpittilla) 11 Дек 2015 в 8:42 PST

Некоторые люди, конечно, осуждают такой вид заработка, но девушку все устраивает.

«Люди поливают грязью такие отношения. Я думаю, что они завидуют. Множество людей в Америке вступают в такие отношения, но в Англии это не одобряют. Люди смотрят на таких, как я, сверху вниз и советуют мне найти нормальную работу».

«Мне 22 года, я в расцвете и не хочу связывать себя отношениями. Я хочу наслаждаться жизнью».

Кловер зарегистрировалась на сайте Seeking Arrangement в 18 лет по рекомендации подруги, которая таким способом оплачивала учебу и в самые хлебные месяцы зарабатывала по 3 тысячи фунтов.

«Когда я отправилась на первое свидание, я не нервничала, а была просто в восторге от того, что меня ждет. Я готовилась как и к любому другому свиданию, накрасилась, надела красивое платье и пошла в ресторан с хорошим парнем. Да, он заплатил мне за то, что я там была, но это ничего не меняло».

За все время отношений с мужчинами самая большая единовременная выплата была в размере 3500 фунтов. В дополнение к деньгам девушке постоянно дарят дорогие дизайнерские вещи, например туфли Christian Louboutin. Правда, такие подарки она часто потом перепродает в интернете.

Девушка призналась, что с некоторыми из партнеров у нее были и интимные отношения. Но она никогда не нарушает правило не спать на первом свидании.

«Я очень избирательна. Мужчина будет заваливать меня подарками, чтобы произвести на меня впечатление, чтобы я захотела переспать с ним. Но я не буду спать с тем, кого не хочу. Меня должно тянуть к человеку. Среди моих партнеров были люди намного старше меня, но я видела их только своими друзьями. Большинство из них и сами хотят, чтобы я лишь составила им компанию».

Хоть люди и осуждают занятие девушки, сама Кловер говорит, что отношения дают ей многое. Она стала увереннее в себе, научилась общаться с людьми разного возраста и социального положения.

«Я чувствую себя более уверенной, потому что готова ко многим ситуациям. Я очень много узнала от пожилых людей».

Многие считают, что такие отношения сродни проституции или эскорту. Но сами «сладкие девочки» говорят, что это совсем не так. Если девочек по вызову нанимают на одну ночь, то отношения девочек с папочками проходят на регулярной основе. Девушки называют это взаимовыгодными знакомствами.