Ещё
Насколько хорошо развита ваша память
Далее:
Читайте также:
Ещё

Насколько хорошо развита ваша память 

Рамблер 19 минут назад
Насколько продуктивно работает ваша память? Тесты и загадки в этом видео покажут вам, насколько хорошо вы запоминаете детали. Также тесты помогут развить вашу логику.
У вас могут быть проблемы с памятью, если в вашем доме вечный беспорядок. Аккуратный внешний вид комнаты помогает расставить в голове все по местам. Кстати, воспоминания, которые вы храните в своем сознании, находятся не только в вашей голове. Речь сейчас пойдет не только о материальных вещах, которые окружают вас каждый день. Запахи, цвета и звуки способны вынимать из вашего подсознания давно забытые события, произошедшие в вашей жизни.
Если вы все же считаете, что ваша память могла бы работать лучше, никогда не поздно начать ее тренировать. Занимаясь полезной умственной деятельностью, можно избежать серьезных проблем с памятью и внимательностью в дальнейшем.
В видео есть несколько интересных заданий, пройдя которые, вы сможете проверить, как хорошо вы умеете запоминать.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитые россиянки, вышедшие замуж за иностранцев
Гадкие утята, которые выросли и утерли всем нос15
Наболело: «Ну почему наши мужчины не такие!»279
Звезды, которые похудели до неузнаваемости1
Модели с биомеханическими протезами: фото1
Видео
00:48
Фадеева заподозрили в романе с Серябкиной
Звёзды
00:33
Любовь Успенская побрила дочь налысо
Звёзды
00:22
Звезды, которые пренебрегают личной гигиеной
Звёзды
01:00
Звезды, которых подозревают в оказании эскорт-услуг
Звёзды
01:55
Располневшая Мелания Трамп прячет фигуру
Звёзды
05:12
Все женщины «высокого блондина в черном ботинке»
Звёзды
05:00
Некрасивые, но харизматичные российские актрисы
Звёзды
10:59
Звезды, которые все потеряли
Звёзды
00:10
Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы
Звёзды
03:45
Галкин показал самую короткую юбку Пугачевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение