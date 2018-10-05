Насколько хорошо развита ваша память

Насколько продуктивно работает ваша память? Тесты и загадки в этом видео покажут вам, насколько хорошо вы запоминаете детали. Также тесты помогут развить вашу логику.

У вас могут быть проблемы с памятью, если в вашем доме вечный беспорядок. Аккуратный внешний вид комнаты помогает расставить в голове все по местам. Кстати, воспоминания, которые вы храните в своем сознании, находятся не только в вашей голове. Речь сейчас пойдет не только о материальных вещах, которые окружают вас каждый день. Запахи, цвета и звуки способны вынимать из вашего подсознания давно забытые события, произошедшие в вашей жизни.

Если вы все же считаете, что ваша память могла бы работать лучше, никогда не поздно начать ее тренировать. Занимаясь полезной умственной деятельностью, можно избежать серьезных проблем с памятью и внимательностью в дальнейшем.

В видео есть несколько интересных заданий, пройдя которые, вы сможете проверить, как хорошо вы умеете запоминать.