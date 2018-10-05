Как понять, повзрослели ли вы

У детей есть отдельные этапы развития и ритуалы, поэтому чаще всего мы знаем, что нас будет ожидать, когда мы будем старше. Во взрослой жизни таких четких рамок нет — разве что навязанный социумом формат «выйти замуж — родить детей — копить на старость». Чем старше мы становимся, тем труднее понять, где мы находимся и где хотим быть, и совсем не ясно, как себя оценивать — по навыкам ли, статусу или духовным качествам?

Доктор Роберт Кеган — гарвардский психолог — создал свою «теорию взросления», согласно которой взрослые проходят через пять отдельных этапов развития. Стать «взрослым» — значит перейти на эти ступени и получить черты, связанные с мудростью и «социальной взрослостью». Другими словами, когда ты становишься увереннее в себе, контролируешь свои привычки, а также способна управлять собственными отношениями и социальными факторами — только тогда можно считать тебя взрослой личностью. Тем не менее большинство из нас — около 65% — никогда не становятся полностью взрослыми, застревая на третьем этапе из пяти. Чаще всего мы находимся на стадии перехода между этапами или ведем себя по-разному с разными людьми, например, отношения с коллегой могут быть на четвертом этапе, а с партнером — на третьем. Вот краткое описание каждого этапа, которое позволит тебе определить свое место в системе взросления.

Этап 1. Импульсивное мышление

Этот этап охватывает все состояние детства — когда личность только формируется. Все поступки и мысли обусловлены свободным воображением и импульсивными поступками, и к подростковому возрасту этот этап благополучно завершается.

Этап 2. Imperial — Установленное мышление

Чаще всего с таким этапом справляются в подростковом возрасте, но существуют люди, которые никогда не проходят через этот этап — по оценкам Кегана, около 6% всего взрослого населения. На нем основное внимание уделяется собственным потребностям и интересам. Люди второго этапа рассматривают всех как средство удовлетворения своих потребностей. Они заботятся о том, как другие их воспринимают, но только потому, что это восприятие может иметь конкретные последствия. Например, друзья, находящиеся на втором этапе, не лгут друг другу из-за страха возмездия, а не потому, что они ценят честность и прозрачность в отношениях. На втором этапе человек следует каким-либо правилам, философии или идеологии из-за системы наград и наказаний, а не потому, что они действительно в них верят. Пример: человек не будет изменять не потому, что это противоречит его личным ценностям, а потому что слишком боится наказания.

Этап 3. Socialized — Социализированное мышление

На третьем этапе наше самосознание формируют внешние источники. Если на втором наиболее важными были личные потребности и интересы, на третьем появляется приоритет идей, норм и убеждений людей вокруг нас. Впервые мы начинаем ощущать себя как функцию того, как нас воспринимают другие. Все чаще промелькивают мысли: они подумают, что я выгляжу глупо. Люди на третьем этапе берут много личной ответственности за то, как все нас воспринимают, и тратят много энергии, чтобы не ранить чьи-то чувства. На данном этапе требуется постоянная внешняя проверка, например, студент не может быть уверен в том, что действительно освоил предмет, пока не сдаст экзамен. Если возникает конфликт между двумя разными культурами или просто конкретными людьми, человеку третьего этапа сложно ответить на вопрос, чего он на самом деле хочет. Каждый сосредоточен на ожиданиях окружающих и своих социальных ролях, а не на своих желаниях.

Этап 4. Self Authoring — Мышление собственного авторитета

До этого этапа, по словам Кегана, добирается 35% взрослых. На нем человек может определить, кто он есть на самом деле, и не быть определяемым другими людьми, отношениями или окружающей средой. Человек осознает себя как отдельный субъект с мыслями, чувствами и убеждениями, независимыми от стандартов среды. Он может отличить собственное мнение от навязанного и способен следовать своему курсу. Теперь человек берет на себя ответственность за личное состояние и эмоции, и несмотря на то, что он постоянно меняется — все еще остаются некоторые вещи, с которыми трудно совладать.

Этап 5. Self-Transforming — Самотрансформирующееся мышление

На пятой стадии развития чувство собственного достоинства не привязано к каким-либо ролям, а постоянно создается путем изучения своей личности и оттачивания взаимодействия с окружающими. Это немного напоминает о буддистской концепции эволюции собственного «я», которое находится в постоянном движении. Каждый человек на этом этапе является авторитетом для себя и желает работать с авторитетом других. Он видит сложности жизни, использует все свои возможности и открыт для создания своей новой идентичности. Жизненные обстоятельства меняются — вместе с личностью. Человек пятого этапа может одновременно следовать нескольким идеологиям и смотреть на вещи с разных точек зрения. Чтобы продвинуться по этапам, Кеган предлагает два простых метода: Слушай внутренний голос Каждый из нас время от времени слушает внутренний голос, затрачивая энергию на то, что о нас могут подумать. Проблема заключается в том, что мысли, которые он высказывает, часто смешиваются с мыслями близких людей, которые стоит отделить в своем сознании. Самый простой способ сделать это — быть любопытным по отношению к себе и относиться к вещам критично. Задавай себе вопрос: как должны выглядеть отношения между партнерами? Почему ты так думаешь? В каких случаях можно врать, а в каких нет? Чего ты хочешь для себя? Что тебя мотивирует? Выстраивай внутренние обязательства и следуй им Принимай решения, которые согласуются с твоими потребностями и ценностями. Уменьшай разницу между тем, как ты себя ощущаешь и как поступаешь. Если ты хочешь серьезных отношений, но встречаешься только с теми, кто на это не готов — такую область своей жизни нужно изменить.

Считаешь ли ты себя достаточно взрослой и почему?